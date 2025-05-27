زينة تكشف عن ضغوط مكثفة للتنازل عن محضر إصابة نجلها في هجوم كلب شرس

قالت الفنانة زينة في بيان رسمي لها منذ قليل: إن نجلها تعرض إلى هجمة شرسة من كلب أثناء تواجده بملعب لكرة القدم بمنطقة الشيخ زايد، حيث طارده الكلب ما أحدث به إصابات بالغة.

أزمة أبناء زينة

وأكدت زينة أنها تتعرض لضغط شديد من قبل البعض في محاولة للتنازل عن المحضر والتصالح مع الطرف الآخر، مشيرًة أنها لم ولن تتنازل أو تُفرط في حق نجلها ومتمسكة بكافة حقوقها القانونية حيال هذه الواقعة.

وتابعت زينة في بيانها:" لن أتنازل عن حقي وحق نجلي ولن أوافق بالصلح مهما كانت الضغوط، وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي شخص يخطئ في حقي وينشر أكاذيب الهدف منها النيل من شخصي"، لافتًة أن القضية الآن في النيابة العامة وأنها تثق في قضاء مصر العادل والشامخ.

وتواصل جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال شقيق الفنانة زينة، في واقعة اعتداء كلب شرس على نجليها، أثناء ممارسته كرة القدم داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد.

كما استمعت النيابة إلى أقوال الفنانة زينة في نفس الواقعة.

روت الفنانة زينة تفاصيل صادمة عن تعرض طفليها لهجوم من كلب طليق، أثناء وجودهما في ملعب بالقرب من المنزل، مضيفة: "نزلت ولادي يلعبوا في الملعب، وسبتهم لحظات أجيب حاجة من السوبر ماركت، فجأة اتصل بي ابني بيصرخ: 'الحقيني يا ماما، كلب بيهاجمنا واتعورت'".

الإصابات والرعب في عيون الأطفال

وتابعت زينة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر” أن أحد طفليها أُصيب بجرح في يده أثناء محاولته الهرب بسبب مسمار، بينما الآخر تعرّض لخدوش من الكلب.

وأوضحت أنه عند عودتها وجدت طفليها مختبئين في مكتب الأمن داخل الكمبوند، في حالة من الذعر والارتباك.

مشادة مع والدة الطفل المسئول عن الكلب

واستكملت زينة: "جريت على مشرف الملعب، ووراني الطفل اللي كان معاه الكلب، وكان عنده حوالي 11 سنة، ولما طلبت أشوف والدته، فوجئت بسيدة تهاجمني بألفاظ خارجة، رغم إنّي كنت جاية أكلمها بمنتهى الأدب".

وأضافت: "جوزها حاول يهديها، لكن هي استمرت في التجاوزات، وقالت إني جاية اتهجم عليهم في بيتهم".

النجدة تتدخل والنائب محمد الجارحي في الصورة

وأكدت زينة أن أجهزة وزارة الداخلية استجابت بسرعة بعد ما أبلغت الواقعة، خاصة مع وجود حوادث سابقة مشابهة، مشيرة إلى أن ضابط المباحث قرر اصطحاب الطفل والكلب وتحرير محضر رسمي في قسم الشرطة.



وهناك، قابلت النائب محمد الجارحي، الذي قدّم اعتذاره لطفليها.

اعتذار تحت الضغط واعتراض من الأم

ولفتت: "الولد صاحب الكلب اعتذر لابني بعد ما طلبت تعهد بعدم خروجه مرة تانية مع الكلب، لكن والدته ظهرت فجأة وصرخت: 'اوعى تعتذر يا آدم، حاولت أشرح لها إن اللي يغلط لازم يعتذر، لكنها اتهمتني إني مريضة نفسيا"، بحسب رواية زينة.

تحول درامي في الأحداث: محضر ضد زينة

رغم أن زينة كانت صاحبة البلاغ، أكدت: فوجئت بعمل محضر ضدي بتهمة الجري بسيارتي وراء الطفل. "ده مش حقيقي وكل ده علشان مش عايزة اتنازل عن المحضر فعلموا محضر ضدي من خلال النائب محمد الجارحي ورجالة من العائلة كانوا معاه، أنا كنت بجري على ولادي وأحميهم، وعايزة أشوف مين المسئول"، معقبة وهي غاضبة: أنا بقى عايزة مراجعة كاميرات المراقبة وعايزة حقي وحق ولادي".

"أولادي ما راحوش الامتحانات بسبب الصدمة"

وكشفت زينة أن حالة طفليها النفسية تدهورت، ورفضا الذهاب إلى امتحانات آخر السنة.

وقالت: "أنا عمري ما خرجت كلب مع ولادي، إزاي طفل يتهدد داخل ملعب، ومفيش حد يتحاسب؟..ازاي يتم إطلاق كلب متوحش على أولادي بدون حساب المسئول؟".

رسالة واضحة لزينة بسبب نجليها: لا أحد فوق القانون

واختتمت زينة حديثها برسالة قوية: "أنا مش هسكت، عايزة حقي بالقانون، زي ما اتعاملوا مع ابن محمد رمضان بالقانون، إحنا كمان لينا حقوق ولا ملناش حقوق في بلدنا؟".

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