رد فعل غير متوقع من ياسمين صبري على سؤالها عن العمل مجددا مع محمد رمضان

ظهرت الفنانة ياسمين صبري ضيفة في أحد البرامج التلفزيونية احتفالا بفيلمها الجديد مع كريم عبد العزيز المشروع x

محمد رمضان وياسمين صبري

وخلال اللقاء، تلقت ياسمين صبري سؤالا من المذيعة علي إمكانية موافقتها على العمل مع محمد رمضان من جديد، في حال وجود سيناريو جيد، وردت قائلة:" أنا موجودة هنا علشان فيلم المشروع x ودا أهم من أي حاجة واتشرفت بالعمل مع كريم عبد العزيز.

وكانت الفنانة ياسمين صبري، قبلت اعتذار الفنان محمد رمضان وذلك بعد سوء التفاهم الذي حدث بينهما في سحور المنتج محمد السعدي.

وأكد المحامي الخاص بالفنانة ياسمين صبري، أن موكلته قبلت اعتذار محمد رمضان بعد إعلانه بشكل رسمي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ووقف اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

واعتذر محمد ومضان لياسمين صبري في وقت سابق قائلا ؛"كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك.. ورسالتي إلى الزميلة الجميلة ورفيقة النجاح ياسمين صبري (لا عتاب بين الأحباب) وكل سنة وانتي طيبة وناجحة في حياتك وعملك”.

وكان سوء تفاهم حدث بين الفنان محمد رمضان والفنانة ياسمين صبري في سحور المنتج محمد السعدي، أثناء مباركتها له على نجاح برنامجه “مدفع رمضان” حيث قالت له: مبروك يا ابني ليرد عليها: ابنك؟ انتي مجنونة ولا إيه؟، لتنصرف بعدها ياسمين صبري.

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