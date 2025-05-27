الثلاثاء 27 مايو 2025
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ثقافة وفنون

وفاة جدة الفنانة وئام مجدي

وئام مجدي، فيتو
وئام مجدي، فيتو

أعلنت الفنانة وئام مجدي وفاة جدتها اليوم من خلال منشور لها عبر صفحتها على فيس بوك.

 

وكتبت وئام مجدي منذ قليل: “توفيت إلى رحمة الله تيتا نوال حبيبتى ادعوا لها”.

 

الفنانة وئام مجدي 

يذكر أن الفنانة وئام مجدي تألقت في موسم دراما رمضان 2025  في مسلسل الكابتن ومسلسل “أهل الخطايا”.
ويتكون مسلسل "الكابتن" من 15 حلقة، عن قصة أيمن الشايب، وتأليف عمرو الدالي، ويقوم بإخراج المسلسل المخرج معتز التوني، وشارك في بطولته النجمات آية سماحة، وسوسن بدر، بالإضافة إلى أحمد عبدالوهاب، وغيرهم.

 

أما مسلسل 'أهل الخطايا'  بطولة  جمال سليمان، سوسن بدر، محمد ثروت، أحمد فهيم، فرح الزاهد، إسلام جمال، من تأليف كل من أحمد أنور ومحمد عبد القوي، إخراج رؤوف عبد العزيز.

 

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