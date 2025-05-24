السبت 24 مايو 2025
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ثقافة وفنون

محمد رمضان ينتهي من تصوير فيلم أسد في هذا الموعد

فيلم أسد
فيلم أسد

 ينتهى الفنان محمد رمضان وأسرة فيلمه الجديد أسد من تصوير جميع مشاهد العمل خلال الأسبوع الجاري، ليدخل العمل مرحلة المونتاج.

ويواصل الفنان محمد رمضان وأسرة فيلم  “أسد” التصوير  داخل الحى الفرعوني بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وكانت الشركة المنتجة قد حددت موعدا ليس نهائيا لعرض الفيلم هو آخر يوليو المقبل.

 

قصة فيلم محمد رمضان الجديد  

ويلعب محمد رمضان خلال أحداث الفيلم شخصية علي الفارسي الذي قاد الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي عام 1280، وأحداث العمل تعود لعصر المماليك.

وتم تدريب محمد رمضان بشكل كبير على تجسيد هذه الشخصية التاريخية، وكيف كان يتصرف الأبطال خلال ذلك العصر، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتعاون فيها محمد رمضان مع المخرج خالد دياب.

 

أبطال فيلم أسد 

 يشارك في بطولة فيلم أسد، محمد رمضان، ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، من تأليف وإخراج محمد دياب.

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محمد رمضان في الحي الفرعوني لاستكمال تصوير فيلم "أسد"

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