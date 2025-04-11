المنتج محمد السعدي يعلق على سوء تفاهم محمد رمضان وياسمين صبري (فيديو)

علق المنتج محمد السعدي، عن سوء التفاهم الذي جري بين محمد رمضان وياسمين صبري في سحوره الرمضاني، والذي أثار جدلا كبيرا.

أزمة محمد رمضان وياسمين صبري

وقال “السعدي” خلال لقائه في برنامج “et بالعربي”:" إن محمد رمضان نواياه طيبة ولكن السوشيال ميديا في بعض الأحيان تؤدي إلي تضخم الأمور. دي حاجات صغيرة محدش يقف عندها".

وكانت الفنانة ياسمين صبري، قررت قبول اعتذار الفنان محمد رمضان وذلك بعد سوء التفاهم الذي حدث بينهما في سحور المنتج محمد السعدي.

وأكد المحامي الخاص بالفنانة ياسمين صبري، أن موكلته قبلت اعتذار محمد رمضان بعد إعلانه بشكل رسمي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ووقف اتخاذ الاجراءات القانونية ضده.

محمد رمضان وياسمين صبري

وهنأ الفنان محمد رمضان جمهوره بعيد الفطر المبارك، وصالح الفنانة ياسمين صبري برسالة تهنئة أيضا.

وكتب محمد رمضان في منشور له عبر حسابه على إنستجرام: “كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك.. ورسالتي إلى الزميلة الجميلة ورفيقة النجاح ياسمين صبري (لا عتاب بين الأحباب) وكل سنة وانتي طيبة وناجحة في حياتك وعملك”.

وكان سوء تفاهم حدث بين الفنان محمد رمضان والفنانة ياسمين صبري في سحور المنتج محمد السعدي، أثناء مباركتها له على نجاح برنامجه “مدفع رمضان” حيث قالت له: مبروك يا ابني ليرد عليها: ابنك؟ انتي مجنونة ولا إيه؟، لتنصرف بعدها ياسمين صبري.

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