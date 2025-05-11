تعرف على موعد عرض فيلم أحمد وأحمد بطولة السقا وفهمي

قررت الشركة المنتجة لفيلم أحمد وأحمد الذي يقوم ببطولته النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي عرضه بداية شهر يونيو القادم.

وكان قد بدأ المخرج أحمد نادر جلال والكاست المسئول عن مونتاج فيلم أحمد وأحمد الذي يقوم ببطولته النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي في مونتاج العمل تمهيدًا لعرضه.

وكان النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي قد استأنفا تصوير أحداث دورهما في فيلم أحمد وأحمد المقرر عرضه قريبا.

وتم تصوير الفيلم داخل أحد الديكورات الأساسية للعمل بمدينة السادس من أكتوبر.

ويلعب السقا خلال أحداث فيلم أحمد وأحمد مع الفنان أحمد فهمي، شخصية خاله، الذي يعيش معه في منزل واحد، ويجمعهما العديد من المواقف الكوميدية.

وخلال أحداث الفيلم يفقد الفنان أحمد السقا الذاكرة ويدخل في غيبوبة لمدة يوم كامل، وتبدأ أحداث الكوميديا بينه وبين فهمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.