الأحد 11 مايو 2025
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ثقافة وفنون

تعرف على موعد عرض فيلم أحمد وأحمد بطولة السقا وفهمي

فيلم أحمد وأحمد،
فيلم أحمد وأحمد، فيتو

قررت الشركة المنتجة لفيلم أحمد وأحمد الذي يقوم ببطولته النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي عرضه بداية شهر يونيو القادم.

 

وكان قد بدأ المخرج أحمد نادر جلال والكاست المسئول عن مونتاج فيلم أحمد وأحمد الذي يقوم ببطولته النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي في مونتاج العمل تمهيدًا لعرضه.

 

وكان النجمان أحمد السقا وأحمد فهمي قد استأنفا تصوير أحداث دورهما في فيلم أحمد وأحمد المقرر عرضه قريبا.

وتم تصوير الفيلم داخل أحد الديكورات الأساسية للعمل بمدينة السادس من أكتوبر.

 

ويلعب السقا خلال أحداث فيلم أحمد وأحمد مع الفنان أحمد فهمي، شخصية خاله، الذي يعيش معه في منزل واحد، ويجمعهما العديد من المواقف الكوميدية.

وخلال أحداث الفيلم يفقد الفنان أحمد السقا الذاكرة ويدخل في غيبوبة لمدة يوم كامل، وتبدأ أحداث الكوميديا بينه وبين فهمي.

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أحمد وأحمد أحمد فهمى أحمد السقا اخبار الفن

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