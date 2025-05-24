أخبار مصر: ليبيا تشتعل ومصر تعيد عشرات المواطنين، آخر إجراء من بيراميدز ضد الأهلي، أمريكا ترفع العقوبات على سوريا

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بعد إرسال طائرة إليهم، مصر تعيد 71 مواطنا مصريا من ليبيا (صور)

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة أوضاع المصريين في ليبيا والعمل على ضمان أمنهم وسلامتهم وإعادة الراغبين منهم إلى أرض الوطن إثر التوترات الأخيرة التي شهدتها العاصمة الليبية، قامت الحكومة المصرية بإرسال طائرة تابعة لشركة مصر للطيران يوم الجمعة ۲۳ مايو ٢٠٢٥ إلى ليبيا، حيث تم إعادة ۷۱ مواطنًا مصريًّا من الذين أبدوا رغبة في العودة إلى أرض الوطن وسبق أن قاموا بتسجيل بياناتهم مع السفارة المصرية في طرابلس وغرفة العمليات التي تم تشكيلها في وزارة الخارجية.

إجراء أخير من بيراميدز بعد رفض المحكمة الرياضية طلبه بشأن مباراة القمة

رفضت المحكمة الرياضية الدولية كاس، الشق المستعجل من شكوى نادي بيراميدز بشأن تداعيات أزمة مباراة القمة رقم 130.

أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم "الدفعة الثالثة" بمحافظة القاهرة

بدأ عدد كبير من المعلمين المتقدمين في مسابقة 30 ألف معلم محافظة القاهرة، في البحث عبر محركات البحث المختلفة عن كشوفات المقبولين بالمرحلة الثالثة من مسابقة الـ 30 ألف معلم.

بينهم الشرع، ‏الخزانة الأمريكية تصدر ترخيصا عاما بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا

أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية الجمعة، ترخيصًا عامًّا يقضي بتخفيف فوري للعقوبات المفروضة على سوريا، يشمل الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب وعددًا من الشركات والمؤسسات الحكومية.

نبيلة مكرم تروي قصة رؤيتها للسيدة العذراء أثناء توجهها لحضور محاكمة ابنها (فيديو)

كشف السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سابقًا، عن رسائل ربانية تلقتها في أزمة ابنها خلال نظر محاكمته في تورطه بجريمة قتل في أمريكا.

أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم المرحلة الثالثة بمحافظة الجيزة

بدأ عدد كبير من المعلمين المتقدمين في مسابقة 30 ألف معلم محافظة الجيزة، في البحث عبر محركات البحث المختلفة عن كشوفات المقبولين بالمرحلة الثالثة من مسابقة الـ 30 ألف معلم.

السعودية تفرض غرامات مالية غير مسبوقة على كل مخالف لأنظمة وتعليمات الحج

أعلنت وزارة الخارجية السعودية فرض غرامات مالية كبيرة على كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح وغيرها من المخالفات.

اللقطات الأولى لحريق سوق السلاح بالدرب الأحمر وإصابة أم وطفليها (فيديو)

تحاول قوات الدفاع المدني بمديرية أمن القاهرة السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بأحد العقارات الواقعة بشارع سوق السلاح بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر.

مصر للطيران تنظم اليوم 22 رحلة لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة

تواصل مصر للطيران، الناقل الوطني المصري جسرها الجوي اليوم السبت الموافق 24 مايو 2025 لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة على متن 22 رحلة جوية.

طوفان بشري، جنون مشجعي نابولي بعد تتويج فريقهم بالدوري الإيطالي (فيديو)

توج فريق نابولي بلقب الدوري الإيطالي بعد الفوز على كالياري، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من البطولة.

أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الثالثة بالشرقية (مستند)

يبحث عدد كبير من المعلمين الجدد، عبر محركات البحث المختلفة عن نتيجة المرحلة الثالثة من مسابقة الـ30 ألف معلم بـ محافظة الشرقية بعد ظهور النتيجة.

مأساة إنسانية، طبيبة أطفال تفقد أبناءها التسعة في قصف إسرائيلي أثناء عملها بالمستشفى

تعيش طبيبة الأطفال في مستشفى ناصر الطبي آلاء النجار، لحظة مروعة بعد استشهاد أبنائها التسعة في قصف إسرائيلي استهدف منزلها في خان يونس.

اليوم، مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون المجلس

يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة التشريعية والدستورية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

مواعيد مباريات اليوم السبت 24 مايو 2025 والقنوات الناقلة، أبرزها نهائي أبطال إفريقيا

مواعيد مباريات اليوم، تشهد مباريات اليوم السبت 24 مايو 2025، إقامة مجموعة من المواجهات المهمة في مختلف الملاعب العربية والأوروبية.

ارتفاع جديد بدرجات الحرارة، حالة الطقس اليوم السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشديد الحرارة على الجنوب، مائل للحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

بزيادة 10 جنيهات، ارتفاع أسعار الرقاق استعدادا لعيد الأضحى

سجلت أسعار الرقاق في الأسواق ارتفاعًا ملحوظًا، بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك، حيث يزيد الإقبال على شراء الرقاق في عيد الأضحى، لإعداد صواني الفتة الأكلة الأشهر في عيد الأضحى.

بعد تدخل المحافظ، "ترانس جاس" تكشف حقيقة تسرب الغاز بكفر الشيخ

نفت شركة «ترانس جاس» للغاز الطبيعي ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود تسرب للغاز الطبيعي بمدينة كفر الشيخ.

بعد صراع الأهلي والوداد، أول تعليق لإنفانتينو حول مشاركة رونالدو بمونديال الأندية (فيديو)

كشف السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن إمكانية انضمام النجم كريستيانو رونالدو إلى قائمة النجوم الذين سيشاركون في كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها الشهر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

نبيلة مكرم عن علاقتها بشيخ الأزهر: بحبه وما بقلهوش غير يا أبويا وما أستحملش كلمة فيه (فيديو)

كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سابقًا، تفاصيل علاقتها بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

هند رجب تطارد جيش الاحتلال، بيرو تفتح تحقيقا رسميا ضد جندي إسرائيلي ارتكب جرائم حرب في غزة

أعلنت السلطات القضائية بجمهورية بيرو، أمس الجمعة، فتح تحقيق جنائي رسمي ضد جندي إسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، عقب شكوى قانونية قدمتها مؤسسة هند رجب لحقوق الإنسان.

محمد رمضان يعلن خوضه موسم دراما رمضان 2026 ويوجه رسالة إلى جمهوره

أعلن الفنان محمد رمضان خوضه موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل جديد، وذلك بعد غيابه عن شاشة رمضان لموسمين متتاليين، منذ تقديمه مسلسل "جعفر العمدة" في موسم رمضان 2023.

المتظاهرون في ليبيا يمهلون المجلس الرئاسي 24 ساعة لتولي إدارة البلاد، والمنفي يعلق

شهد ميدان الشهداء وسط العاصمة الليبية طرابلس يوم الجمعة حشودًا جماهيرية ضخمة شارك فيها آلاف الليبيين، في تظاهرة تعكس تصاعد الغضب الشعبي تجاه انسداد الأفق السياسي الذي تشهده البلاد منذ سنوات.

"أنا عائد"، كلوب يفاجئ جماهير ليفربول قبل ليلة الاحتفال بلقب الدوري (فيديو)

فاجأ الألماني يورجن كلوب المدير الفني السابق لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، جماهير "الريدز" عشية الاحتفال بلقب بطل الدوري الممتاز "البريميرليج".

المباراة الأغلى في العالم، موعد مباراة شيفيلد يونايتد ضد سندرلاند بنهائي البلاي أوف

تقام اليوم السبت مباراة شيفيلد يونايتد ضد سندرلاند، ضمن منافسات نهائي البلاي أوف لبطولة التشامبيون شيب والتي ستكون مؤهلة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/2026.

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