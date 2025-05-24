محمد رمضان يعلن خوضه موسم دراما رمضان 2026 ويوجه رسالة إلى جمهوره

أعلن الفنان محمد رمضان خوضه موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل جديد، وذلك بعد غيابه عن شاشة رمضان لموسمين متتاليين، منذ تقديمه مسلسل "جعفر العمدة" في موسم رمضان 2023.

ونشر محمد رمضان عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورته بجوار أسطول سياراته الفاخرة، وقال في رسالة لجمهوره: "عايزين بمشيئة الله مسلسل رمضان 2026 على قناة إيه؟".

واقترح بعض المتابعين على “رمضان” شراء قناة خاصة وعرض عليها جميع مسلسلاته، ولقي العرض إعجاب الفنان محمد رمضان الذي طلب استفتاء بين جمهوره لتنفيذه.

وأمس الخميس أعلن الفنان محمد رمضان تنفيذه حكمًا قضائيًّا نهائيًّا يُلزمه بسداد مبلغ مالي ضخم لمصلحة شبكة قنوات MBC، في إطار نزاع قضائي استمر سنوات.

وقال رمضان عبر حسابه على "إنستجرام" و"فيس بوك"، إنه سدَّد 26 مليون جنيه لمصلحة القناة، إضافة إلى 9 ملايين جنيه كرسوم قضائية.

وأضاف رمضان في منشوره: تم تنفيذ حكم القضاء المصري النهارده بسدادي 26 مليون جنيه إلى MBC، و9 ملايين جنيه رسوم قضائية، مستغربًا غياب التغطية الإعلامية لهذا الحدث، وتساءل: ليه مفيش خبر واحد نزل في المواقع العامة والخاصة والحكومية؟ هل لأن ده خبر إيجابي؟.

وأوضح أن الشبكة لم تطالبه مباشرة بالسداد، وإنما فوجئ بالحكم، مضيفًا: الحمد لله رقبتنا سدادة.

ويواصل محمد رمضان تصوير أحدث أفلامه "أسد"، وينتمي لنوعية الأعمال التاريخية، حيث تدور أحداثه في عام 1280، إبان عصر المماليك، حين قاد العبيد ثورة ضد الجيش العباسي.

فيلم “أسد” من إخراج محمد دياب، وتأليف خالد دياب وشيرين دياب ومحمد دياب، ويشارك في بطولته ماجد الكدواني، رزان جمال، وكامل الباشا، وأحمد خالد صالح، وأحمد عبد الحميد وعلي قاسم.

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