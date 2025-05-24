بزيادة 10 جنيهات، ارتفاع أسعار الرقاق استعدادا لعيد الأضحى

أسعار الرقاق في عيد الأضحى 2025؛ سجلت أسعار الرقاق في الأسواق ارتفاعًا ملحوظًا، بالتزامن مع قرب عيد الأضحى المبارك، حيث يزيد الإقبال على شراء الرقاق في عيد الأضحى، لإعداد صواني الفتة الأكلة الأشهر في عيد الأضحى.

اسعار كيلو الرقاق اليوم

تصل لـ 10 جنيهات، ارتفاع أسعار الرقاق بالأسواق

ووفقًا لجولة ميدانية أجرتها «فيتو» في عدد من محلات بيع المخبوزات والأفران، ارتفع سعر كيلو الرقاق ارتفاعًا تراوح بين 5 و10 جنيهات، وذلك مقارنة بأسعار الرقاق في عيد الفطر الماضي.

اسعار كيلو الرقاق اليوم

تباين سعر الرقاق في الأسواق

وتتباين أسعار الرقاق في المناطق الشعبية عن الراقية؛ إذ يرتفع سعر الرقاق في المحال بالمناطق الراقية بمعدلات سعرية تصل للضعف عن المناطق الشعبية، حيث يقدم الرقاق مغلف، ويستخدم في إعداده الدقيق الفاخر.

اسعار كيلو الرقاق اليوم

أسعار الرقاق في المحال التجارية

وتستعرض «فيتو» أسعار الرقاق اليوم في الأسواق، وتشمل سعر الرقاق في المحال التجارية والسلاسل الغذائية؛ سواء في المناطق الراقية أو الشعبية؛ بالتزامن مع الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى؛ وجاءت كالأتي:

اسعار كيلو الرقاق اليوم

كيلو الرقاق الناشف يصل لـ 55 جنيهًا بالمناطق الشعبية

تراوح سعر كيلو الرقاق الناشف في محال بيع المخبوزات والأفران من 40 إلى 80 جنيهًا، إذ أعلنت بعض المحال في المناطق الشعبية سعر كيلو الرقاق بـ 40 جنيهًا، ويصل أعلى سعر الرقاق في المناطق الشعبية إلى 55 جنيهًا.

سعر كيلو الرقاق اليوم

كيلو الرقاق الناشف يصل لـ 80 جنيهًا في المناطق الراقية

بينما تصل أسعار كيلو الرقاق في المناطق المتوسطة بين 55 و65 جنيهًا، أما المناطق الراقية فيتراوح من 70 و80 جنيهًا للكيلو.

اسعار كيلو الرقاق اليوم

أسعار الرقاق المعبأ في السلاسل الغذائية

وفي السلاسل الغذائية والمحال التجارية، جاءت أسعار الرقاق المعبأ كالأتي:

بلغ سعر رقاق مدور الزهار وزن 400 جرام نحو 37 جنيهًا. تراوح سعر رقاق مدور آلي توب فاليو وزن 400 جرام من 32 و37 جنيهًا. بلغ سعر رقاق طري سفرة وزن 400 جرام نحو 40 جنيهًا.

اسعار كيلو الرقاق اليوم

سعر الرقاق في القرى السياحية

أما في القرى والمزارع السياحية المتخصصة في بيع المنتجات الريفية، فإن أسعار الرقاق جاءت كالأتي:

تراوح سعر الرقاق الطري بين 90 و100 جنيه للكيلو.

بلغ سعر لفة رقاق طري نحو 35 جنيهًا لأوزان الربع كيلو.

بلغ سعر لفة رقاق ناشف نحو 50 جنيهًا لأوزان أقل من النصف كيلو.

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