نبيلة مكرم تروي قصة رؤيتها للسيدة العذراء أثناء توجهها لحضور محاكمة ابنها (فيديو)

كشف السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سابقًا، عن رسائل ربانية تلقتها في أزمة ابنها خلال نظر محاكمته في تورطه بجريمة قتل في أمريكا.

وروت السفيرة نبيلة مكرم، قصة رؤيتها السيدة العذراء، أثناء زيارتها لابنها في الولايات المتحدة، وقالت خلال مقابلة مع الإعلامية ريهام السهلي، في برنامج «الرحلة»، على منصة «dmc plus»، إن القصة بدأت برحلتها من مصر إلى فرانكفورت، وكانت تبكي منهارة طوال الطريق، ثم استقلت طائرة أخرى من المدينة الألمانية إلى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة بعد توقف ترانزيت.

وأضافت أن المضيفات طلبن منهن فتح نوافذ الطائرة عند دخول أجواء لوس أنجلوس تمهيدًا للهبوط، ووصفت تلك اللحظة بأنها كانت قاسية ومفعمة بالحزن.

وأشارت إلى أنها قررت في تلك اللحظة أداء الصلاة، مضيفة: “صليت وقلت له: يا رب، أنا لوحدي ومش عارفة هواجه اللي جاي إزاي، فمن فضلك كن جنبي، أنا ضعيفة ومحتاجة لك في اللحظة دي”.

ولفتت إلى أنها تذكرت بأن ذلك اليوم كان 22 أغسطس هو عيد العذراء، وقالت: “توجهت بالكلام للعذراء وقلت لها أنتِ أم وهتحسي بيا.. من فضلك امسكِ بإيدي في الموقف ده، بعد ما خلصت صلاة رجعت تاني أبص على الشباك، لقيتها على الشباك؛ نفس الظهور بتاع الزيتون.. كنا في شهر أغسطس يعني ما كانش فيه بخار.. وحتى لو كان فيه بخار مش هيعمل الشكل بتاعها".



وتابعت:" ما كنتش مصدقة وسارعت بالإمساك بحقيبتي وأخرجت الموبايل بسرعة والتقطت الكثير من الصور، والسيدة العذراء فضلت على الشباك لغاية الهبوط.. أول لما الطائرة وقفت بدأت هذه الهيئة بدأت في الانكماش وعند وقوف الطائرة لم يكن هناك شيء على الشباك، وعقبت على هذا المشهد نزلت كأني رايحة أحضر فرح.. شعرت أنها رسائل".

وعن علاقتها بشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، قالت: "أنا ما بقلوش والدي أنا بقول له يا أبويا وهو يقول لي أيوه يا بنتي، ودخلت بيته في الأقصر وتجمعني بيه علاقة أبوية بطريقة رهيبة، وممكن أروح وأقعد معاه براحتي وبحبه جدًّا، وما أستحملش كلمة فيه".

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