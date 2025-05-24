اللقطات الأولى لحريق سوق السلاح بالدرب الأحمر وإصابة أم وطفليها (فيديو)

تحاول قوات الدفاع المدني بمديرية أمن القاهرة السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بأحد العقارات الواقعة بشارع سوق السلاح بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر.

وأسفر الحريق عن إصابة أم وطفليها تم نقلهم إلى المستشفى فيما قامت قوات المطافئ باستخدام خراطيم مياه وسلالم في محاولة لإخماد الحريق وعدم امتداده للعقارات المجاورة.

كما فرضت قوات الأمن كردون أمني وإخلاء العقار من السكان في محاولة لمحاصرات النيران.

وأظهر مقطع فيديو لحظة اندلاع النيران داخل شقة سكنية بأحد العقارات بالدرب الاحمر وسط صراخ واستغاثات الأهالي.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل أحد المنازل بمنطقة الدرب الأحمر التابعة لمحافظة القاهرة.

وبالانتقال إلى الموقع، تبين أن الانفجار تسبب في وقوع مصابين نتيجة اشتعال النيران بشكل كبير داخل العقار.

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