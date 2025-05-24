إجراء أخير من بيراميدز بعد رفض المحكمة الرياضية طلبه بشأن مباراة القمة

رفضت المحكمة الرياضية الدولية كاس، الشق المستعجل من شكوى نادي بيراميدز بشأن تداعيات أزمة مباراة القمة رقم 130.



وردَّ مصدر من نادي بيراميدز على أن هذا الإجراء كان متوقعًا نظرًا إلى رفض الأهلي والرابطة الامتثال لطلب الخصم المباشر لـ 6 نقاط من الأهلي قبل 27 مايو، مؤكدًا أن القضية ستسلك مسارها الطبيعي في المحكمة الرياضية الدولية.



في المقابل، لفت المصدر إلى وجود شق مستعجل آخر بعيدًا عن الإجراءات العاجلة، يتمثل في مطالبة بيراميدز بتجميد إعلان بطل الدوري لحين الفصل في القضية، مشيرًا إلى انتظار حكم في هذا الشأن خلال 48 ساعة، وهو ما يركز عليه الفريق القانوني الدولي للنادي حاليًّا.



يذكر أن الأزمة نشأت بعد عدم حضور الأهلي لمباراة الزمالك، حيث أعلنت رابطة الأندية خصم 6 نقاط من الأهلي في 15 مارس الماضي قبل أن تتراجع إلى خصم 3 نقاط فقط وعدم تطبيق قرار النقاط الإضافية في نهاية الموسم.



وكانت المحكمة الرياضية الدولية قد أرسلت خطابًا رسميًّا أمس إلى الاتحاد المصري لكرة القدم تطالب فيه بالرد خلال 24 ساعة كحد أقصى على الاستئناف المقدم من بيراميدز ضد قرارات الرابطة ولجنة التظلمات بخصوص مباراة القمة، وطالبت بالرد من اتحاد الكرة - رابطة الأندية - الأهلي - الزمالك في هذا الشق المستعجل.



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