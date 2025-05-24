السبت 24 مايو 2025
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أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم المرحلة الثالثة بمحافظة الجيزة

مسابقة الـ 30 الف
مسابقة الـ 30 الف معلم، فيتو
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بدأ عدد كبير من المعلمين المتقدمين في مسابقة 30 ألف معلم محافظة الجيزة، في البحث عبر محركات البحث المختلفة عن  كشوفات المقبولين بالمرحلة الثالثة من مسابقة الـ 30 ألف معلم.

 

مسابقة الـ 30 ألف معلم

واستكمالًا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها ننشر نتيجة الدفعة الثالثة من مسابقة تعيين 30 ألف معلم محافظة الجيزة، والتي أسفرت عن قبول 390 معلمًا مساعدًا جديدًا بالمحافظة.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن المديرية سوف تحدد موعدًا لاحقًا للتقدم بالمستندات المطلوبة من خلال الموقع الرسمي.

 

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المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم محافظة الجيزة مسابقة 30 الف معلم مديرية التربية والتعليم بالجيزة

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