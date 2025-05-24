بعد صراع الأهلي والوداد، أول تعليق لإنفانتينو حول مشاركة رونالدو بمونديال الأندية (فيديو)

كشف السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن إمكانية انضمام النجم كريستيانو رونالدو إلى قائمة النجوم الذين سيشاركون في كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها الشهر المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

ورغم أن النصر السعودي، الفريق الحالي لرونالدو لن يكون ضمن قائمة الأندية المشاركة في المونديال إلا أن "حلم" مشاهدة الأسطورة البرتغالي في أكبر تظاهرة كروية للأندية بات يراود لا فقط الجماهير والأندية بل وأيضًا الاتحاد الدولي للعبة لإضفاء مزيد من الإثارة والقيمة للمسابقة.

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أمس الجمعة يظهر فيه رئيس الفيفا مع اليوتيوبير الأمريكي الشهير وصانع المحتوى دارين واتكينز المعروف باسم سبيد وهو يعلمه بأن إمكانية مشاركة رونالدو في المونديال واردة.

وقال إنفانتينو ردًّا على سؤال سبيد حول انتقال كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي الحالي لأحد الأندية المشاركة في كأس العالم 2025، "‏هناك مناقشات مع عدة أندية، قد يلعب كريستيانو رونالدو في كأس العالم للأندية".

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جياني إنفانتينو يخبر سبيد أن هناك فرصة لمشاركة كريستيانو رونالدو في كأس العالم.



pic.twitter.com/zuvCSFdVC9 — يعقوب (@X99i3) May 23, 2025

وتابع السويسري: "من يعلم؟ ما زالت 3 أسابيع على انطلاق البطولة"، مشيرًا إلى أن رونالدو يظل محل اهتمام ورغبة من عدة فرق ليحمل ألوانها في مونديال الأندية.

وقبل انطلاق كأس العالم للأندية 2025، في نسخة موسعة ستضم للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، 32 فريقا، تصدر رونالدو (40 عاما) المشهد وذلك بعد تداول عدة أخبار حول مفاوضات تجمع وكلاءه بأندية من قارات أمريكا الجنوبية وآسيا وإفريقيا.

وقالت بعض المصادر إن عدد الأندية التي ترغب في التعاقد مع النجم البرتغالي خلال فترة كأس العالم 9، من بينها أندية الهلال السعودي والأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي.

وتبدأ منافسات كأس العالم للأندية 2025، يوم 15 يونيو بمباراة في المجموعة الأولى بين الأهلي المصري وإنتر ميامي، في حين سيقام النهائي في 13 يوليو المقبل.

وفي موسمه الثالث مع النصر السعودي، لم يحرز رونالدو أي لقب حتى الآن، بينما أحرز 24 هدفا في الدوري السعودي للمحترفين حتى الجولة قبل الأخيرة، كما أنهى فريقه الموسم في المركز الرابع.

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