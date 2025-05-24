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أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الثالثة بالشرقية (مستند)

تعليم الشرقية، فيتو
تعليم الشرقية، فيتو

نتيجة مسابقة 30 ألف معلم (الدفعة الثالثة)، يبحث عدد كبير من المعلمين الجدد، عبر محركات البحث المختلفة عن نتيجة المرحلة الثالثة من مسابقة الـ30 ألف معلم بـ محافظة الشرقية بعد ظهور النتيجة.

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الشرقية تعلن أسماء الناجحين في مسابقة الـ 30 ألف معلم (الدفعة الثالثة)

فيما حصلت "فيتو" على كشوف أسماء المقبولين في مسابقة 30 ألف معلم من أبناء محافظة الشرقية، المعلمين (المساعدين) من المقبولين في مسابقة وزارة التربية والتعليم (الدفعة الثالثة) الذين اجتازوا الاختبار الإلكتروني بمقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأكد محمد رمضان غريب، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن المديرية ستقوم بتحديد موعد لاحق لتلقي المستندات المطلوبة من المقبولين، وذلك عبر الموقع الرسمي للمديرية. 

وأهاب بجميع المتقدمين متابعة الموقع باستمرار للاطلاع على التعليمات والمستجدات الخاصة بمرحلة تقديم الأوراق.

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