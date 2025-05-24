بعد إرسال طائرة إليهم، مصر تعيد 71 مواطنا مصريا من ليبيا (صور)

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة أوضاع المصريين في ليبيا والعمل على ضمان أمنهم وسلامتهم وإعادة الراغبين منهم إلى أرض الوطن إثر التوترات الأخيرة التي شهدتها العاصمة الليبية، قامت الحكومة المصرية بإرسال طائرة تابعة لشركة مصر للطيران يوم الجمعة ۲۳ مايو ٢٠٢٥ إلى ليبيا، حيث تم إعادة ۷۱ مواطنًا مصريًّا من الذين أبدوا رغبة في العودة إلى أرض الوطن وسبق أن قاموا بتسجيل بياناتهم مع السفارة المصرية في طرابلس وغرفة العمليات التي تم تشكيلها في وزارة الخارجية.

وقد عملت اللجنة الوطنية المعنية بليبيا خلال الأيام الأخيرة بإجراء كافة الترتيبات اللازمة لعودة المواطنين المصريين، وبدون تحملهم أي أعباء مالية وتحمل الدولة النفقات في ضوء مسؤولياتها تجاه مواطنيها بالخارج وقت الأزمات، وذلك بالتنسيق الكامل مع السفارة المصرية في طرابلس.



وتواصل غرفة العمليات والسفارة المصرية في طرابلس متابعة المستجدات أولا بأول، من أجل مواصلة دعم ورعاية المواطنين المصريين في ليبيا والتعرف على احتياجاتهم وطلباتهم. وتأتي إعادة المواطنين المصريين من ليبيا في إطار ما توليه الدولة المصرية من أولوية قصوى لرعاية المواطنين المصريين في الخارج، وتقديم كافة أشكال الدعم لهم وضمان أمنهم وسلامتهم.

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