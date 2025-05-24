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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 24 مايو 2025 والقنوات الناقلة، أبرزها نهائي أبطال إفريقيا

مواعيد مباريات اليوم،
مواعيد مباريات اليوم، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تشهد مباريات اليوم السبت 24 مايو 2025، إقامة مجموعة من المواجهات المهمة في مختلف الملاعب العربية والأوروبية.


مواعيد مباريات الدوري الإماراتي 

دبا الحصن ضد العروبة - الساعة: 5:10 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية 1

بني ياس ضد الاتحاد كلباء- الساعة: 7 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية 2

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال مدريد ضد ريال سوسييداد - الساعة:  5:15 م بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3.

إسبانيول - لاس بالماس - الساعة: 19:30 (بتوقيت السعودية ومصر)

ليجانيس - بلد الوليد- الساعة:  19:30 (بتوقيت السعودية ومصر)

ديبورتيفو ألافيس - أوساسونا - الساعة: 22:00 (بتوقيت السعودية ومصر)

خيتافي - سيلتا فيجو - الساعة: 22:00 (بتوقيت السعودية ومصر)

رايو فايكانو - مايوركا - الساعة: 22:00 (بتوقيت السعودية ومصر)

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ميلان ضد مونزا- الساعة:  9:45 م (بتوقيت مصر والسعودية).

القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية 1

بولونيا - جنوى - الساعة: 19:00 (بتوقيت السعودية ومصر).

مواعيد مباريات الدوري المصري


بتروجيت ضد الزمالك- الساعة:  8 م (بتوقيت مصر والسعودية).

القناة الناقلة: أون تايم سبورت 1

 

البنك الأهلي - المصري - الساعة: 20:00 (بتوقيت السعودية ومصر)

سيراميكا كليوباترا - الحدود - الساعة: 20:00 (بتوقيت السعودية ومصر).

 

موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا

صن داونز ضد بيراميدز- الساعة: 4 م (بتوقيت مصر والسعودية).

القناة الناقلة: بي إن سبورت 2

 

موعد مباراة كأس ألمانيا

بيليفيلد ضد شتوتجارت - الساعة: 19 م (بتوقيت مصر والسعودية).

القناة الناقلة: دبي الرياضية 1

 

موعد مباراة كأس فرنسا

باريس سان جيرمان ضد ريمس- الساعة: 10 م (بتوقيت مصر والسعودية).

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

 

موعد نهائي ملحق الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز

سندرلاند - شيفيلد يونايتد - الساعة: 5:01 (بتوقيت السعودية ومصر)

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