"أنا عائد"، كلوب يفاجئ جماهير ليفربول قبل ليلة الاحتفال بلقب الدوري (فيديو)

فاجأ الألماني يورجن كلوب المدير الفني السابق لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، جماهير "الريدز" عشية الاحتفال بلقب بطل الدوري الممتاز "البريميرليج".

وقال كلوب في مقطع فيديو قصير نشره الحساب الرسمي لليفربول على منصة "X": "أنا عائد إلى ليفربول لأرى الاحتفالات من منظور آخر".

واختتم المدرب الألماني تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "سأكون دائما واحدا منكم".

“Let’s have the best weekend of our lives, so far!” ✨



A special message from Jürgen Klopp 🗣️ @LFCFoundation pic.twitter.com/n0bpMK91bc May 23, 2025



ورحل يورجن كلوب عن فريق ليفربول بنهاية الموسم الماضي، بعد حقبة مميزة استمرت 9 سنوات ونصف تقريبا.

وتولى الهولندي أرني سلوت مهمة تدريب ليفربول خلفا لكلوب، وقاد "الريدز" في أول موسم له معه لحسم لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مبكرا في شهر أبريل الماضي.

ويحتفل فريق ليفربول باللقب على أرضه وبين جماهيره، بعد مواجهة ضيفه كريستال بالاس غدا الأحد، على ملعب "أنفيلد"، في الجولة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري.

يذكر أن آرني سلوت كان قد أكد في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة كريستال بالاس، أن كلوب سيكون بين الحضور في احتفالات ليفربول بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

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