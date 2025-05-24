أسماء المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم "الدفعة الثالثة" بمحافظة القاهرة

بدأ عدد كبير من المعلمين المتقدمين في مسابقة 30 ألف معلم محافظة القاهرة، في البحث عبر محركات البحث المختلفة عن كشوفات المقبولين بالمرحلة الثالثة من مسابقة الـ 30 ألف معلم.

مسابقة الـ 30 ألف معلم الدفعة الثالثة

واستكمالًا للخدمات التي تقدمها بوابة فيتو لجميع متابعيها ننشر نتيجة الدفعة الثالثة من مسابقة تعيين 30 ألف معلم محافظة القاهرة، والتي أسفرت عن قبول 508 معلمين مساعدين جدد بالمحافظة.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن المديرية سوف تحدد موعدًا لاحقًا للتقدم بالمستندات المطلوبة من خلال الموقع الرسمي.

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