مصر للطيران تنظم اليوم 22 رحلة لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة

تواصل مصر للطيران، الناقل الوطني المصري جسرها الجوي اليوم السبت الموافق 24 مايو 2025 لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة على متن 22 رحلة جوية بواقع:

8 رحلات القاهرة - جدة.

10 رحلات القاهرة - المدينة المنورة.

2 رحلة أسوان - جدة.

1 رحلة باماكو - المدينة المنورة.

1 رحلة القاهرة - الطائف.

وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والصحة والأوقاف والسياحة وقرعة الغربية والجيزة والإسكندرية والمنوفية وتضامن أسوان والمنيا والإسكندرية والبحيرة ومطروح والمنوفية والمؤسسة والترانزيت والعمل والإقامة وحجاج دولة مالي.

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