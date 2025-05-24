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مصر للطيران تنظم اليوم 22 رحلة لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة

حجاج بيت الله الحرام،
حجاج بيت الله الحرام، فيتو
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تواصل مصر للطيران، الناقل الوطني المصري جسرها الجوي اليوم السبت الموافق 24 مايو 2025 لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة على متن 22 رحلة جوية بواقع:
8 رحلات القاهرة - جدة.
10 رحلات القاهرة - المدينة المنورة.  
2 رحلة أسوان - جدة.
1 رحلة باماكو - المدينة المنورة.
1 رحلة القاهرة - الطائف.

وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والصحة والأوقاف والسياحة وقرعة الغربية والجيزة والإسكندرية والمنوفية وتضامن أسوان والمنيا والإسكندرية والبحيرة ومطروح والمنوفية والمؤسسة والترانزيت والعمل والإقامة وحجاج دولة مالي.

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