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محافظات

بعد تدخل المحافظ، "ترانس جاس" تكشف حقيقة تسرب الغاز بكفر الشيخ

مدينة كفر الشيخ،
مدينة كفر الشيخ، فيتو

 نفت شركة «ترانس جاس» للغاز الطبيعي ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود تسرب للغاز الطبيعي بمدينة كفر الشيخ.

 

وأكدت الشركة أنها قامت بتمشيط عدة مناطق داخل المدينة باستخدام أجهزة الكشف الحديثة، من خلال فرق الطوارئ التي تعمل على مدار الساعة، ولم يتم رصد أي مؤشرات تدل على وجود تسرب.

 

الشركة توضح الحقيقة

وأوضحت الشركة، في بيان نشرته محافظة كفر الشيخ، أن الغاز الطبيعي في صورته الخام عديم الرائحة، ويتم إضافة مادة «الميركابتان» ذات الرائحة النفاذة لسهولة اكتشاف أي تسرب ولم يتم تسجيل أي بلاغات أو ملاحظات تثبت تسرب الغاز في الخطوط الأرضية العمومية في المناطق التي تم فحصها، وجارٍ مراجعة بعض الوصلات المنزلية للمشتركين، وأي بلاغات خاصة بتلك الوصلات جراء الاشتباه بها نتيجة تكثيف ضخ مادة «الميركابتان» كإجراء وقائي.

 

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من جانبه، فقد وجه اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، تعليماته للمهندس علاء عبد الصادق، مدير عام شركة «ترانس جاس» بالتحرك الفوري لمتابعة أي إخطارات، والتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والجهات المعنية لضمان سلامة المواطنين.

وأكدت الشركة أن الوضع آمن تمامًا، ولا صحة لوجود أي تسرب في خطوط الغاز الطبيعي بمدينة كفر الشيخ، وناشدت المواطنين بضرورة متابعة أعمال الصيانة الدورية للوصلات الداخلية من خلال التواصل مع الشركة عبر الأرقام المخصصة لذلك، حفاظًا على سلامتهم.

وأهابت محافظة كفر الشيخ بالمواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، والتواصل مباشرة مع الجهات الرسمية في حال وجود أي ملاحظات تتعلق بالسلامة، وذلك عبر الوسائل التالية: الخط الساخن لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة: 114، وأيضا  رقم الطوارئ لشركة «ترانس جاس» للغاز الطبيعي: 129.

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الغاز الطبيعي ترانس جاز كفر الشيخ شائعات

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