نبيلة مكرم عن علاقتها بشيخ الأزهر: بحبه وما بقلهوش غير يا أبويا وما أستحملش كلمة فيه (فيديو)

كشفت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سابقًا، تفاصيل علاقتها بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

علاقة السفيرة نبيلة مكرم بشيخ الأزهر

وقالت خلال مقابلة مع الإعلامية ريهام السهلي، في برنامج «الرحلة»، على منصة «dmc plus»، عن علاقتها بشيخ الأزهر: "أنا ما بقلهوش يا والدي أنا بقول له يا أبويا وهو يقول لي أيوه يا بنتي، ودخلت بيته في الأقصر وتجمعني بيه علاقة أبوية بطريقة رهيبة، وممكن أروح وأقعد معاه براحتي وبحبه جدًّا، وما أستحملش كلمة فيه".

شهادة نبيلة مكرم عن البابا تواضروس

وعن علاقتها بقداسة البابا تواضروس: قالت السفيرة نبيلة مكرم: "علاقتي بالبابا تواضروس الثاني جميلة جدًّا وهو شخصية متواضعة وصبور ومحتمل وبيحب بلده بدرجة كبيرة ولو رحتي له هتلاقي قدامه على طول مبارك شعب مصر والحس الوطني عنده عالي جدًّا جدًّا".

وأضافت: "كل لقاءاته مع الشباب في الخارج لازم يقول لهم تعالوا مصر وزوروا قصر عابدين وأكاديمية ناصر العسكرية وغيرها من المناطق التاريخية في مصر".

نبيلة مكرم وورق العنب

كما روت السفيرة نبيلة مكرم، موقفًا طريفًا بعد ظهورها في أحد البرامج في المطبخ وقال: "مرة كنت مسافرة في الطيارة المضيفة قالت لي: مش حضرتك اللي بتطلعي في برنامج الطبيخ فقلت لها: أنا وزيرة"، مشيرة إلى أن هذا الموقف جاء بعد ظهورها مع الإعلامية نجوى إبراهيم وقدمت خلالها طريقة عمل ورق العنب.

وعن سر إجادتها ورق العنب قال السفيرة نبيلة مكرم: "حماتي علمتني طريقة عمل ورق العنب، وهي لسة متوفية الله يرحمها، كانت ملاك وعمرها ما سببت مشاكل وكانت تحترم خصوصية البيت ومعطاءة وبتبدي ولادها عن نفسها ويتعمل ورق العنب أنا عمري ما شفته في حياتي، وأنا قعدت جنبها وعلمتني إزاي أعمل ورق العنب بالزبدة واللحمة المفرومة".

نبيلة مكرم تروي قصة رؤيتها السيدة العذراء

وفي نفس الحلقة كشف السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سابقًا، عن رسائل ربانية تلقتها في أزمة ابنها خلال نظر محاكمته في تورطه بجريمة قتل في أمريكا.

وقالت خلال مقابلة مع الإعلامية ريهام السهلي، في برنامج «الرحلة»، على منصة «dmc plus»، إن القصة بدأت برحلتها من مصر إلى فرانكفورت، وكانت تبكي منهارة طوال الطريق، ثم استقلت طائرة أخرى من المدينة الألمانية إلى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة بعد توقف ترانزيت.

وأضافت أن المضيفات طلبن منهن فتح نوافذ الطائرة عند دخول أجواء لوس أنجلوس تمهيدًا للهبوط، ووصفت تلك اللحظة بأنها كانت قاسية ومفعمة بالحزن.

وأشارت إلى أنها قررت في تلك اللحظة أداء الصلاة، مضيفة: “صليت وقلت له: يا رب، أنا لوحدي ومش عارفة هواجه اللي جاي إزاي، فمن فضلك كن جنبي، أنا ضعيفة ومحتاجة لك في اللحظة دي”.

ولفتت إلى أنها تذكرت بأن ذلك اليوم كان 22 أغسطس هو عيد العذراء، وقالت: “توجهت بالكلام للعذراء وقلت لها أنتِ أم وهتحسي بيا.. من فضلك امسكِ بإيدي في الموقف ده، بعد ما خلصت صلاة رجعت تاني أبص على الشباك، لقيتها على الشباك؛ نفس الظهور بتاع الزيتون.. كنا في شهر أغسطس يعني ما كانش فيه بخار.. وحتى لو كان فيه بخار مش هيعمل الشكل بتاعها".

وتابعت:" ما كنتش مصدقة وسارعت بالإمساك بحقيبتي وأخرجت الموبايل بسرعة والتقطت الكثير من الصور، والسيدة العذراء فضلت على الشباك لغاية الهبوط.. أول لما الطائرة وقفت بدأت هذه الهيئة بدأت في الانكماش وعند وقوف الطائرة لم يكن هناك شيء على الشباك، وعقبت على هذا المشهد نزلت كأني رايحة أحضر فرح.. شعرت أنها رسائل".

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