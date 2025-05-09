أخبار مصر: بالدليل حسم أزمة زواج بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز، مفاجأة ترامب لغزة بعد قطع علاقته بنتنياهو، وبداية الموجة الحارة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

استدرجوها إلى المقابر وصوروها، ضبط 3 طلاب بالإعدادية هتكوا عرض زميلتهم بالقليوبية

شهدت إحدى قرى قسم شرطة قها حادث هتك عرض حيث قام 3 طلاب بالصف الثاني الإعدادي بإحدى مدارس القليوبية، باستدراج طالبة زميلتهم إلى مقابر القرية وهتك عرضها وقيام أحدهما بتصويرها بهاتفه المحمول.

بعد 6 أشهر، بايدن يتحمل المسؤولية عن فوز ترامب والبيت الأبيض يعلق: أنت عار على أمريكا

اعترف الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بتحمله المسؤولية عن فوز سلفه دونالد ترامب، ولك بعد 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

بداية موجة حارة، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء وعلى السواحل الشمالية الغربية حار على الجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

تكلفة تشغيلها يتحملها الشعب، خبير بترول يفجر مفاجأة عن قرار تصفية شركة الميثانول ومشتقاته

أثار إقرار الجمعية العمومية لشركة الميثانول ومشتقاته تصفية أعمالها بشكلٍ نهائي واسترادد حصص رأس مال المساهمين، ردود أفعال والتي وصفها بعض المراقبون بالخطوة السليمة وذلك نتيجة عجز الشركاء عن تلبية تأمين احتياجات المشروع مما أدى إلى التراجع عن استكماله.

الأوقاف تفتتح 17 مسجدا في 10 محافظات اليوم الجمعة

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله –عز وجل– بافتتاح (١٧) مسجدًا اليوم الجمعة، الموافق ٩ من مايو ٢٠٢٥م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد جديد، وإحلال وتجديد (١٥) مسجدًا، وصيانة وتطوير مسجد واحد.

على طريقة "يولعوا"، تعليق صادم" من نائب ترامب على أزمة الهند وباكستان

أعلن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، الخميس، أنَّ الأزمة الراهنة بين الهند وباكستان "ليست من شأن الولايات المتّحدة على الإطلاق"، داعيًا في الوقت عينه إلى "خفض التصعيد".

شهادة مهمة لـ لميس الحديدي تحسم أزمة زواج بوسي شلبي ومحمود عبد العزيز

ساندت الإعلامية لميس الحديدي صديقتها الإعلامية بوسي شلبي في أزمتها الأخيرة مع أولاد زوجها الراحل محمود عبد العزيز.

بعد قرار قطع الاتصال بنتنياهو، ترامب يجهز "خطة خاصة" بغزة

كشف مسؤولون إسرائيليون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يعلن خطة خاصة بغزة بمشاركة جزئية مع إسرائيل، وفق ما نقلته صحيفة "يسرائيل هيوم".

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها سيراميكا ضد الزمالك وكأس إفريقيا للشباب

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز وكأس إفريقيا للشباب والدوريات الأوروبية ودوري الكرة النسائية.

لطلاب الثانوية العامة 2025، التعليم تنشر اليوم نموذجا استرشاديا لـ اللغة الفرنسية

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النموذج الأول والثاني لمادة اللغة الفرنسية، اليوم الجمعة، وذلك ضمن النماذج الاسترشادية الجديدة لامتحانات الثانوية العامة 2025، والتي تم إتاحتها على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

بعد إسقاط رافال، الكشف عن "الصياد الصيني" في باكستان

باكستان والهند، صرح مسؤولان أمركيان لوكالة "رويترز" بأن طائرة حربية باكستانية صينية الصنع أسقطت طائرتين عسكريتين هنديتين على الأقل أمس الأربعاء، مما يمثل إنجازًا كبيرًا للطائرات الحربية الصينية المتطورة.

بعد بيان النيابة، أول تحرك من عميد علوم الزقازيق بشأن مصرع الطالبة روان

تسبب مصرع الطالبة روان ناصر أحمد السيد، 22 عامًا، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية العلوم بجامعة الزقازيق، بـ محافظة الشرقية في حالة من الجدل الواسع بين نشطاء مواقع التواصل خاصة بعدما تداولت صفحات الفيسبوك مقاطع لتسجيلات صوتية لأشخاص مجهولي الهوية تزعم أن الفقيدة كانت تحتفظ بمقطع فيديو لأحد المسئولين بالكلية، وهو ما دفعه للتخلص منها، إضافة إلى تسجيلات صوتية تزعم أن هناك شخصًا كان يرتدي بدلة تمكن من سرقة متعلقاتها الشخصية وهاتفها المحمول من مكان الحادث قبل أن تنفي أسرتها تلك المزاعم.

من أول نظرة وما كملش 10 أيام، مايان السيد تروي قصة حب خاطفة مع شاب هندي (فيديو)

كشفت الفنانة مايان السيد، عن ارتباطها العاطفي بشخص هندي، قائلة: "قابلت واحد هندي في سريلانكا بس الموضوع ما طولش كان 10 أيام وخلص".

باكستان تنفي تجاوز "الحدود الدولية" وتطالب شركاءها بقروض عاجلة

في خضم التصعيد المتزايد بين باكستان والهند، أطلقت الحكومة الباكستانية نداءً إلى المجتمع الدولي، مطالبة بالمساعدة في تهدئة التوتر وتقديم دعم مالي إضافي.

الزمالك يواجه سيراميكا كليوباترا اليوم في الظهور الأول لـ أيمن الرمادي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة، على أرضية ملعب إستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ننشر حيثيات الحكم على عامل الشرقية المتهم بهتك عرض الطفلة "روناء" داخل حمام عمومي (مستندات)

أودعت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي رئيس المحكمة حيثيات حكمها الصادر في شهر أبريل الماضي بحبس عامل لمدة 15 سنة بعد إدانته بهتك عرض الطفلة "روناء" التي تبلغ من العمر 8 سنوات داخل حمام عمومي بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية وألزمته بالمصاريف الجنائية.

ما بين صور الأقمار الصناعية ونفي إيراني، قصة أضخم منشأة نووية سرية في محافظة سمنان

في وقت حساس والمفاوضات على أشدها بين طهران وواشنطن، ضربت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية "كرسي في الكلوب" ونشروا صور للأقمار الصناعية، زعموا إنها لمنشأة نووية سرية بمساحة 2500 فدان في إيران.

اليوم، بيراميدز في مهمة صعبة أمام البنك الأهلي لاستعادة قمة الدوري

يلتقي فريق بيراميدز والبنك الأهلي في الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي ضمن لقاءات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

عمري ما شعرت بفرح حقيقي، مروة عبد المنعم ترد على أخبار زواجها بمصطفى قمر وأحمد عزمي

كشفت الفنانة مروة عبد المنعم عن أعمق تجاربها الإنسانية والنفسية خلال حوار صريح ومؤثر مع الإعلامية داليا ماهر، ضمن "بودكاست نجم بشكل تاني"، حيث فتحت قلبها لتتحدث عن تفاصيل لم تصرح بها من قبل، متطرقةً إلى لحظات الفرح والحزن، وصراعاتها الداخلية مع الاكتئاب، وكيف تلجأ إلى الله بحوار صادق لا يتسم بالتكلف، بل يشبه حديثًا دافئًا مع صديق مقرب.

ترامب يدعو أوكرانيا وروسيا إلى وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما ويتوعد بعقوبات

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس، أوكرانيا وروسيا إلى وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، ملوحًا بفرض عقوبات كوسيلة لضمان الالتزام بالاتفاق.

قبل ساعات من إقامته، إلغاء حفل مدحت صالح بمدينة 6 أكتوبر بشكل مفاجئ

بشكل مفاجئ ألغت إحدى الشركات المنظمة للحفلات الفنية، حفل الفنان مدحت صالح الذي كان من المقرر إحياؤه مساء الجمعة على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر، ضمن احتفالات عيد الربيع.

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