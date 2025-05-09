بعد بيان النيابة، أول تحرك من عميد علوم الزقازيق بشأن مصرع الطالبة روان

تسبب مصرع الطالبة روان ناصر أحمد السيد، 22 عامًا، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية العلوم بجامعة الزقازيق، بـمحافظة الشرقية في حالة من الجدل الواسع بين نشطاء مواقع التواصل خاصة بعدما تداولت صفحات الفيسبوك مقاطع لتسجيلات صوتية لأشخاص مجهولي الهوية تزعم أن الفقيدة كانت تحتفظ بمقطع فيديو لأحد المسئولين بالكلية، وهو ما دفعه للتخلص منها، إضافة إلى تسجيلات صوتية تزعم أن هناك شخصًا كان يرتدي بدلة تمكن من سرقة متعلقاتها الشخصية وهاتفها المحمول من مكان الحادث قبل أن تنفي أسرتها تلك المزاعم.

كما ألقت بعض الصفحات المنسوبة لطلاب كلية علوم الزقازيق مسؤولية وفاة الطالبة، التي سقطت من الدور الرابع (علوى) بالكلية، على تأخر نقلها إلى المستشفى، وانخفاض سور “درابزين” الطابق الرابع من الكلية.

الدقيقة الفارقة، التحقيقات تكشف مفاجآت في واقعة وفاة طالبة الزقازيق

فيما أصدرت النيابة العامة بيانًا خلال الساعات الماضية جاء نصه كالتالي:

تلقت النيابة العامة بلاغًا بسقوط طالبة من الطابق الخامس داخل مبنى كلية العلوم بجامعة الزقازيق، مما أدى إلى وفاتها، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، حيث ناظرت جثمان المتوفاة وتبيَّنت ما به من إصابات، كما انتقلت لمعاينة مسرح الواقعة. وقد تبين من مطالعة ما سجلته آلات المراقبة بمكان الحادث صعود المتوفاة بمفردها إلى الطابق الخامس، بينما أظهر أحد المقاطع لحظة سقوطها أرضًا.

وبسؤال عددٍ من الطلاب، أكد أحدهم أنه رأى المتوفاة حال صعودها بمفردها إلى أعلى مبنى الكلية، ثم فوجئ بسقوطها أرضًا، وعند صعوده إلى الطابق الخامس وجد متعلقاتها، دون أن يشاهد أي أشخاص كانوا برفقتها وقت وقوع الحادث.

وأضاف الشهود أنه فور حدوث واقعة السقوط، هرع عدد من الطلاب إلى مكان الجثمان، فوجدوا المتوفاة غارقة في دمائها، وبها إصابة ظاهرة في الرأس، فحاول أحدهم إسعافها، بينما بادر آخرون بالاتصال بهيئة الإسعاف، التي تلقت اثني عشر بلاغًا بشأن الواقعة.

وقد تحركت أول سيارة إسعاف تابعة للمستشفى الجامعي المجاور للكلية بعد دقيقة واحدة من تلقي البلاغ، ووصلت إلى مسرح الحادث خلال خمس دقائق من تحركها، حيث نُقلت الطالبة متوفاة الي المستشفى، وذلك في غضون عشر دقائق، بينما لحقتها سيارتان إضافيتان.

وقد ثبتت هذه الوقائع بمطالعة كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث. كما استمعت النيابة إلى أقوال والد المتوفاة، الذي أفاد بأنه تلقى اتصالًا هاتفيًا بسقوط ابنته من عُلٍ ونقلها إلى المستشفى.

وبسؤال والدة المتوفاة وشقيقتيها، قررن بوجود خلافات أسرية.

وقد قامت النيابة بتفريغ محتوى الهاتف المحمول الخاص بالمتوفاة، فتبيَّن وجود رسائل تُفيد تعرضها لظروف اجتماعية وخلافات أسرية، إلى جانب محادثات أخرى، أرسلتها قبل وقوع الحادث بدقيقة واحدة، تشير إلى عزمها على الانتحار.

وعليه، أمرت النيابة العامة بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة، وندب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان المتوفاة، وبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة، وما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الواقعة.

وإذ تواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات للوقوف على كافة ملابسات الواقعة، فإنها تُهيب بالجميع عدم الانسياق وراء الشائعات، والامتناع عن تداول أي أخبار أو معلومات غير موثوقة بشأن سير التحقيقات، لما قد يشكله ذلك من جرائم يُعاقب عليها القانون.

تعليق عميد كلية علوم الزقازيق علي البيان

وفي أول رد علي بيان النيابة العامة والذي كشف ملابسات الواقعة أعرب الدكتور جمال عنان عميد كلية العلوم بجامعة الزقازيق عن امتنانه عقب صدور بيان النيابة العامة الذي كشف ملابسات وفاة الطالبة روان ناصر.

وأضاف عميد الكلية في تصريحات خاصة لفيتو: أنه تعرض الفترة الماضية لضغوط نفسية شديدة هو وأسرته بسبب الشائعات وحملات التشويه والتحريض التي طالته من البعض برغم عدم توجيه اتهامات له بشأن الواقعة.

وتابع عنان: أتقدم بخالص التعازي في وفاة ابنتنا الطالبة روان ناصر ولأسرتها أحر التعازي والمواساة وليعلم الجميع أن كل الطلاب أبناء أعزاء وأسجد لله شاكرًا على كشف الحقايق من رجال الأمن والعدالة وأطالب الجميع بعدم السماع للشائعات والأكاذيب وتحري الدقة وعدم النشر قبل التحقق من الشواهد والأدلة وأقول قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. واجتنبوا الظن إن بعض الظن إثم… إلخ وشكوت همي لله وحده في هذه المحنة وفوضت أمري لله تعالي وأحيي رجال الامن والعدالة والله يرى ولا نرى.



عميد علوم الزقازيق ينفي القبض عليه في واقعة وفاة روان ناصر

وكان عميد كلية العلوم قد نفى في وقت سابق ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن ضبطه على خلفية مصرع الطالبة روان ناصر أحمد السيد، 22 عامًا، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية العلوم بجامعة الزقازيق، مؤكدا أنه كلف أحد المحامين باتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات والبيانات والأخبارالمغلوطة والتي تسيء لشخصه لافتًا إلى أن هناك حملات تحريض ممنهجة يتعرض لها على منصات التواصل الاجتماعي برغم عدم توجيه اتهامات له بشأن واقعة وفاة الطالبة روان ناصر.

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