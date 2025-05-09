تكلفة تشغيلها يتحملها الشعب، خبير بترول يفجر مفاجأة عن قرار تصفية شركة الميثانول ومشتقاته

أثار إقرار الجمعية العمومية لشركة الميثانول ومشتقاته تصفية أعمالها بشكلٍ نهائي واسترادد حصص رأس مال المساهمين ، ردود أفعال والتي وصفها بعض المراقبون بالخطوة السليمة وذلك نتيجة عجز الشركاء عن تلبية تأمين احتياجات المشروع مما أدى إلى التراجع عن استكماله.

التصفية قرار صائب لاعتماد المشروع علي استيراد الغاز مما يرفع فاتوره الاستيراد

وقال الخبير البترولي ونائب رئيس هيئة البترول الاسبق المهندس مدحت يوسف لـ “فيتو” إن قرار التصفية لشركة الميثانول قرار صائب وصحيح ويرجع الفضل في اتخاذه لوزارة البترول و الشركة القابضة للغاز الطبيعي.



وأضاف:" هذه الشركة كان ولابد أن تعتمد اعتماد وثيق علي الغاز الطبيعي كمادة تغذية ووقودا الافران...الشركة تطلب توريد ما يعادل 46 مليون ( مليون وحدة حرارية) غاز طبيعي مسال لا يمكن توفيرها إلا عن طريق الاستيراد من الخارج واسعاره الحالية بلغت 12 دولار للمليون وحدة بقيمة تعادل 551 مليون دولار أمريكي سنويًّا".

تحمل الشعب ٢٦٥ مليون دولار لدعم المشروع

وأشار إلى أن الشركة طلبت شراء المليون وحدة حرارية بسعر 4،5 دولار مما يكلف الدولة الكثير من الخسائر

وأوضح أن قيمة ذلك بما يقرب 206 مليون دولار سنويا تسدد بما يقابلها بالجنية المصري مما يؤدي ذلك الي تحمل الشعب والدولة 256 مليون دولار لدعم المشروع الذي لم يحقق هذا الفارق السعري من أرباح المشروع المتوقعة بخلاف الاستثمارات الدولارية للمشروع.



وأضاف أن هناك بعض الشركات المصرية ومنها شركة ميثانكس والتي تمتلك نصيب كبير من حصتها كندا ويبلغ إنتاجها حوالي 700 الف طن سنويا يصدر منه أكثر من 600 الف طن للخارج ولا تحقق عائدات جيدة، بالإضافة الي عدم الاحتياج لهذا المشروع، مخاطبا الشركة القابضة ايقاف توريد الغاز الطبيعي إلا للمشروعات الاستراتيجية ذات العائدات المالية المرتفعة".

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