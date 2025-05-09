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خارج الحدود

على طريقة "يولعوا"، تعليق صادم" من نائب ترامب على أزمة الهند وباكستان

نائب الرئيس الأمريكي
نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، فيتو

أعلن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس، الخميس، أنَّ الأزمة الراهنة بين الهند وباكستان "ليست من شأن الولايات المتّحدة على الإطلاق"، داعيًا في الوقت عينه إلى "خفض التصعيد".

وقال فانس في مقابلة أجرتها معه شبكة فوكس نيوز إنَّ "ما يمكننا فعله هو تشجيعهما على خفض التصعيد، لكنَّنا لن نتورَّط في حرب ليست من شأننا على الإطلاق".

ونفذت البحرية الهندية فجر اليوم الجمعة، ضربات على عدة أهداف في باكستان، بحسب ما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية.
 

وأشارت القناة إلى أنه "بعد تصعيد كبير من جانب باكستان على شكل محاولات لشن ضربات صاروخية في جامو وكشمير، أطلقت البحرية الهندية عملية انتقامية، وفي وقت مبكر من فجر الجمعة، نفذت البحرية عمليات ضد أهداف متعددة في باكستان".

وقد تزايد التوتر بين كل من الهند وباكستان منذ الهجوم المسلح الذي استهدف مدنيين وسياحًا في منطقة بهالجام بإقليم جامو وكشمير، في 22 أبريل الماضي، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا، وفق ما أعلنته وسائل إعلام هندية.

وتتهم الهند، باكستان بالوقوف وراء "الهجوم الإرهابي" في منطقة بهالجام بينما تنفى إسلام آباد تورطها في الهجوم، كما دعا وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف إلى إجراء تحقيق دولي في الهجوم.

وفي ليلة 6 - 7 مايو الجاري أعلنت الهند إطلاق عملية عسكرية ضد باكستان أطلقت عليها اسم عملية "سِندور" وقالت إنها تهدف لـ"ضرب بنى تحتية إرهابية في باكستان والجزء الذي تحتله باكستان من إقليم جامو وكشمير، وهي مواقع خُططت ووُجهت منها الهجمات الإرهابية ضد الهند"، بحسب وكالة الأنباء الهندية "آني".


وأمس قُتل 13 شخصًا وأصيب 59 آخرون بإطلاق للنار من الجانب الباكستاني على بلدة بونش في الجزء الهندي من إقليم جامو وكشمير، حسب الخارجية الهندية.

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