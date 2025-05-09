بعد 6 أشهر، بايدن يتحمل المسؤولية عن فوز ترامب والبيت الأبيض يعلق: أنت عار على أمريكا

اعترف الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بتحمله المسؤولية عن فوز سلفه دونالد ترامب، ولك بعد 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفي أول مقابلة تلفزيونية مباشرة له منذ ترك منصبه، سُئل بايدن في برنامج "ذا فيو" عما إذا كان يشعر بالمسؤولية عن فوز ترامب، قال بايدن "نعم، لأنني كنت مسؤولًا وفاز، لذا أتحمل المسؤولية"، بحسب ما ذكره موقع مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.

وقال كريستيان راموس، الإستراتيجي الديمقراطي، إنه "من المنعش" أن يقوم بايدن بذلك، حتى لو كان الحزب لا يزال في خضم إعادة بناء علامته التجارية.

وأضاف أن "تصريح بايدن العلني بهذا الشكل يُحسّن وضع الديمقراطيين. فرغم إدانته بجرائم متعددة وتحريضه على الهجوم على مبنى الكابيتول، لم يتحمّل ترامب مسؤولية أفعاله بعد.. وهذا يُعبر عن كل شيء بالنسبة لي".

وفي تقييمه لعودة ترامب إلى السلطة، قال بايدن إن خليفته "قام، بصراحة، بعمل سيئ للغاية لصالح الولايات المتحدة".

وأضاف بايدن "أعتقد، كما تعلمون، أن أعظم تحالف في تاريخ العالم هو حلف الناتو، وليس مزحة، وقد فجّره (ترامب).. لقد مرّ بأسوأ 100 يوم مرّ بها أي رئيس على الإطلاق".

ردّ البيت الأبيض على طلب التعليق على مقابلة بايدن في بيان لمدير الاتصالات في البيت الأبيض، ستيفن تشيونج، إن "جو بايدن عارٌ على هذا البلد وعلى المنصب الذي شغله. من الواضح أنه فقد كل قواه العقلية، وظنّ مسؤولوه أنه من الحكمة أن يُجري مقابلةً ويُتمتم بكلماتٍ غير مترابطة في كل إجابة. للأسف، يبدو هذا بمثابة إساءة".

وتعرض بايدن لانتقادات شديدة من الديمقراطيين لبقائه في السباق الرئاسي حتى يوليو الماضي، حتى في ظل استطلاعات رأي أشارت إلى اعتقاد شريحة واسعة من الناخبين في البلاد بأنه متقدم في السن ولا يحظى بتأييد جيد في استطلاعات الرأي ضد ترامب.

وجاءت نقطة التحول بعد أن تلعثم بايدن بشكل واضح في كلامه خلال مناظرة مع ترامب، ليقرر الرئيس السابق الانسحاب من السباق الرئاسي ودعم نائبته كامالا هاريس لخوضه.

ودافع بايدن عن قراره بالبقاء في السباق حتى أواخر يوليو، كما فعل في مقابلة مع بي بي سي نُشرت يوم الأربعاء، قائلًا إنه لا يزال أمام نائبة الرئيس كامالا هاريس ستة أشهر كاملة لعرض قضيتها على الرأي العام الأمريكي.

وعندما سُئل عما إذا كان قد فوجئ بخسارتها، أجاب بايدن بالنفي، متهمًا الجمهوريين بشن حملة تمييز جنسي ضدها.

قال بايدن: "لم أتفاجأ - ليس لأنني لم أعتقد أن نائبة الرئيس غير مؤهلة لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية - بل لأنها مؤهلة. إنها مؤهلة لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية". "لم أتفاجأ لأنهم سلكوا طريق التمييز الجنسي".

وسُئل الرئيس السابق أيضًا عن تعليقات هاريس الخاصة في برنامج "ذا فيو" والتي دافعت فيها عن سجل بايدن، قائلًا إنه "لا يوجد شيء يخطر ببالي" حول ما كانت ستفعله بشكل مختلف، لم أنصحها بقول ذلك، عليها أن تكون على سجيتها، وقد كانت كذلك".

وأضاف أنها "كانت جزءًا من كل النجاح الذي حققناه".

وقال بايدن، إنه لا يزال على اتصال بهاريس، وأنها طلبت نصيحته بشأن خطوتها السياسية التالية بينما تفكر في الترشح لمنصب حاكم كاليفورنيا أو الترشح مرة أخرى للبيت الأبيض.

واعتبر أن أمام هاريس قرارٌ صعبٌ بشأن ما ستفعله، موضحا: "أعتقد أنها مرشحةٌ من الطراز الأول، لكن لدينا أيضًا العديد من المرشحين المتميزين.. لذا أنا متفائل، ولست متشائمًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.