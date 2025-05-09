اليوم، بيراميدز في مهمة صعبة أمام البنك الأهلي لاستعادة قمة الدوري

يلتقي فريق بيراميدز والبنك الأهلي في الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي ضمن لقاءات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة بيراميدز والبنك الاهلي

يأمل بيراميدز تحقيق الفوز اليوم لاستعادة قمة الدوري المصري من الأهلي مرة أخرى وتعويض خسارته بالجولة الماضية أمام فاركو.

لكن مهمته لن تكون سهلة أمام البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى بعد العروض الجيدة التي يقدمها الفريق خلال الموسم الحالي.

مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي

وتلقى فريق بيراميدز هزيمة غير متوقعة من نظيره فاركو بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعتهما على ستاد المكس الأحد الماضي في الجولة الرابعة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز.

وتعادل البنك الأهلي مع الزمالك في نفس الجولة على ستاد القاهرة الدولي، بهدفين لكل فريق.

ترتيب بيراميدز بالدوري

ويحتل بيراميدز المركز الثاني بمجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 47 نقطة ويحتل البنك الأهلي الترتيب الخامس برصيد 33 نقطة.

مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري

1- الزمالك وبيراميدز: (8 مساءً) الثلاثاء 13 مايو على استاد القاهرة.

2- بيراميدز وبتروجيت: (5 مساءً) السبت 17 مايو علي ملعب الدفاع الجوي.

3- بيراميدز وسيراميكا: يوم 28 مايو، لم يتم تحديد موعد المباراة على ملعب الدفاع الجوي.

مباريات البنك الأهلي المتبقية في مسابقة الدوري

1ـ البنك وبيراميدز يوم الجمعة 9 مايو على ستاد القاهرة الساعة 8 مساءً.

2ـ حرس الحدود والبنك البنك الأهلي يوم الثلاثاء 13 مايو على ستاد المكس الساعة 8 مساءً.

3ـ الأهلى والبنك الأهلي يوم السبت 17 مايو على ستاد القاهرة الساعة 8 مساءً

4ـ البنك الأهلي والمصرى يوم السبت 25 مايو على ستاد السويس الجديد ولم يتم تحديد موعد المباراة.

5ـ بتروجيت والبنك يوم الجمعة 30 مايو على ستاد بتروسبورت ولم يتم تحديد موعد المباراة.



ترتيب مجموعة تحديد البطل



1- الأهلي 49 نقطة

2- بيراميدز 47 نقطة

3- الزمالك 40 نقطة

4- المصري البورسعيدي 35 نقطة

5- البنك الأهلي 33 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 30 نقطة

7- فاركو 29 نقطة

8- بتروجيت 25 نقطة

9- حرس الحدود 22 نقطة

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