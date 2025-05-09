باكستان تنفي تجاوز "الحدود الدولية" وتطالب شركاءها بقروض عاجلة

في خضم التصعيد المتزايد بين باكستان والهند، أطلقت الحكومة الباكستانية نداءً إلى المجتمع الدولي، مطالبة بالمساعدة في تهدئة التوتر وتقديم دعم مالي إضافي.

وقالت الحكومة الباكستانية في بيان إنه "في ظل تصاعد الحرب وانهيار الأسواق نناشد الشركاء الدوليين المساعدة في نزع فتيل التصعيد".

وأضاف البيان: "نناشد الشركاء الدوليين تقديم المزيد من القروض لنا".

من جانبه، قال وزير الإعلام الباكستاني: "نرفض بشكل قاطع الادعاءات الكاذبة والمضللة التي تروج لها وسائل الإعلام الهندية بشأن مزاعم ضربات باكستانية عبر الحدود".

وشدد على أن باكستان "لم تقم بأي أعمال هجومية تستهدف مناطق داخل كشمير أو تتجاوز الحدود الدولية".

وقال الجيش الهندي في منشور على موقع إكس اليوم الجمعة إن القوات المسلحة الباكستانية شنت هجمات متعددة باستخدام طائرات مسيرة وذخائر أخرى على طول الحدود الغربية للهند في الليلة الفاصلة بين يومي الخميس والجمعة.

ووفق الجيش الهندي فإنه نجح في صد هجمات الطائرات المسيرة.

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