ننشر حيثيات الحكم على عامل الشرقية المتهمة بهتك عرض الطفلة "روناء" داخل حمام عمومي (مستندات)

أودعت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي رئيس المحكمة حيثيات حكمها الصادر في شهر أبريل الماضي بحبس عامل لمدة 15 سنة بعد إدانته بهتك عرض الطفلة "روناء" التي تبلغ من العمر8 سنوات داخل حمام عمومي بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية وألزمته بالمصاريف الجنائية.

حيثيات الحكم التي حصلت عليه بوابة “فيتو”

وجاء في حيثيات الحكم التى حصلت عليه بوابة “فيتو"من بثينة غنيم محامية الطفلة: "أن المحكمة اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى وأنها تلتفت عما أثير من أوجه دفاع لا تستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق وقوامها إثارة الشك في يقين المحكمة ولا يسع المحكمة سوى إطراحها وعدم التعويل عليها اطمئنانًا منها إلى أدلة الثبوت السالف بسطها ووقر في يقين المحكمة أن المتهم هتك عرض المجني عليها والتي لم تبلغ من العمر 8 أعوام بالقوة والتهديد محدثا إصابتها الثابتة بتقرير مصلحة الطب الشرعي.

حيثيات حبس عامل الشرقية 15 سنة بتهمة هتك عرض الطفلة روناء،فيتو

وحيث إن الواقعة على النحو آنف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم من شهادة كلًا من:-“سناء.ع.ح”والدة المجنى عليها والشاهدة "بشري. ث" ورئيس مباحث قسم ثان العاشر من رمضان وتهاني عبد الحليم مدير التضامن الاجتماعي التابعة للجنة حماية الأمومة والطفولة ومحمد الشحات عضو لجنة حماية الطفل وإقرارالمتهم بالتحقيقات وأقوال المجني عليها وما ثبت بقيد ميلاد المجني عليها وتقرير مصلحة الطب الشرعي.

فقد شهدت والدة المجني عليها بأنها حال تواجدها بمحل عملها بسوق الحي العاشررفقة نجلتها ذهبت الطفلة لقضاء الحاجة وعقب برهه من الزمن عادت وبها أثار دماء من الخلف واخبرتها بقيام المتهم بالتعدي عليها جنسيا من الدبر وعزت قصد المتهم هتك عرض نجلتها.



وشهدت بشري.ث" بأنها حال تواجدها بمحيط الواقعة وحال دخولها لدورة المياة ابصرت الطفلة المجني عليها تخرج من أحد المراحيض ويوجد بملابسها أثار دماء من الخلف وأبصرت المتهم بذات المرحاض فاستغاثت بها الطفلة وقررت لها قيام المتهم بالتعدي عليها جنسيا فقامت بالإمساك به رفقة الأهالي.



وشهد رئيس مباحث قسم ثان العاشر من رمضان بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة إرتكاب المتهم للواقعة على نحو ما قررته المجني عليها ووالدتها قاصدا من ذلك هتك عرض المجني عليها.

وشهدت مدير التضامن الاجتماعي التابعة للجنة حماية الأمومة والطفولة بقيام الطفلة بسرد الواقعة لها إلا أنها لم تكمل كيفية حدوث الواقعة خجلا وخوفا وأوصت بأن الطفلة تحتاج إلى دعم نفسي لرفع حاجز الخوف الذي يمتلكها وبمتابعة الطفلة طبيًّا للوصول لمرحلة الشفاء التام.



حيثيات حبس عامل الشرقية 15 سنة بتهمة هتك عرض الطفلة روناء،فيتو

وشهد محمد الشحات إبراهيم عضو لجنة حماية الطفل بالعاشر من رمضان بذات ما شهدت به سابقته.

وبسؤال المجني عليها بالتحقيقات استدلالًا قررت أنها حال وجودها بدورة المياه فوجئت بدلوف المتهم وتهديدها بالذبح ووضع يده علي فمها وإيلاج قضيبه بدبرها محدثا إصابتها.

وثبت بتقريرمصلحة الطب الشرعي أن الإصابات المشاهدة بفتحة الشرج تشير إلى إيلاج حديث القضيب بالغ منتصب أو ما في حكمه في فتحة الشرج والواقعة واردة الحدوث من التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وبتاريخ يتفق مع الواقعة.



وبسؤال المتهم بالتحقيقات إعترف بمقارفته للجريمة وأنه أستغل وجود المجني عليها بمفردها بدورة المياة وقام بتهديدها ووضع يده على فمها وأولج قضيبه بدبرها لمدة عشر دقائق.

حيثيات حبس عامل الشرقية 15 سنة بتهمة هتك عرض الطفلة روناء،فيتو



وحيث إنه عن الدفع بإنتفاء مسئولية المتهم الجنائية وطلب إيداعه إحدى المستشفيات النفسية والعقلية فمردود عليه بأنه من المقررأن المرض العقلي الذي يوصف بأنه جنون أو عاهة في العقل وتنعدم به المسئولية الجنائية قانونا طبقا لنص المادة ٦٢ من قانون العقوبات هو ذلك المرض الذي من شأنه أن يعدم الشعور أو الإدراك أما سائر الأمراض والأحوال النفسية التي لا تفقد الشخص شعوره أو إدراكه فلا تعد سببا لإنعدام المسئولية والمحكمة تطمئن إلى أن المتهم قد نفذ جريمته وهو في كامل الإدراك والقدرة علي الفهم والتمييز وفي كامل حرية الاختيار علي توجيه الأرادة والسلوك ويؤيد ذلك خطته الإجرامية ومسلكه أثناء تنفيذ الجريمة وبعد ارتكابها وما جاء بأقواله حال إعترافه بتحقيقات النيابة العامة وتذكره لأدق تفاصيل الواقعة وكيفية إرتكابها مما يؤكد تحقق مسئوليته الجنائية عن الجريمة التي ارتكبها بكافة أركانها القانونية ومن ثم يكون ما ينعاه الدفاع علي غير سند ترفضه المحكمة.



حيثيات حبس عامل الشرقية 15 سنة بتهمة هتك عرض الطفلة روناء،فيتو

وحيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تلتفت عما أثير من أوجه دفاع لا تستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق وقوامها إثارة الشك في يقين المحكمة وانتهت إلى إدانة المتهم ومعاقبته بالعقوبة السابق ذكرها.

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