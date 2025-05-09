الجمعة 09 مايو 2025
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها سيراميكا ضد الزمالك وكأس إفريقيا للشباب

سيراميكا والزمالك،
سيراميكا والزمالك، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الجمعة عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز وكأس إفريقيا للشباب والدوريات الأوروبية ودوري الكرة النسائية.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك – 5 مساءً – قناة ontime sports1
البنك الأهلي ضد بيراميدز – 8 مساءً – قناة ontime sports1
فاركو ضد بتروجت – 8 مساءً – قناة ontime sports2

 

مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عامًا

جنوب أفريقيا ضد زامبيا – 9 مساءً - قناة بى ان سبورت 8 HD
تنزانيا ضد مصر – 9 مساءً - قناة بى ان سبورت 6 HD

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

لاس بالماس ضد رايو فاليكانو – 10 مساءً - قناة بى ان سبورت 3 HD

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

فولفسبورج ضد هوفنهايم – 9:30 مساءً

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

ميلان ضد بولونيا – 9:45 مساءً - AD SPORTS Premium 1.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

غازي عنتاب ضد ألانيا سبور – 8 مساءً 
إسطنبول باشاكشهير ضد فنربخشة – 8 مساءً


الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية

الأهلي ضد مسار – 4:30 مساءً 
زد ضد مودرن سبورت – 4:30 مساءً 
المعادي واليخت ضد بيراميدز - 4:30 مساءً
وادي دجلة ضد البنك الأهلي - 4:30 مساءً
الزمالك ضد المقاولون العرب - 4:30 مساءً

 

تصفيات أمم إفريقيا للمحليين

الجزائر ضد جامبيا – 9 مساءً

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