ما بين صور الأقمار الصناعية ونفي إيراني، قصة أضخم منشأة نووية سرية في محافظة سمنان

في وقت حساس والمفاوضات على أشدها بين طهران وواشنطن، ضربت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية "كرسي في الكلوب" ونشروا صور للأقمار الصناعية، زعموا إنها لمنشأة نووية سرية بمساحة 2500 فدان في إيران.

ويقع الموقع المكتشف حديثًا بحسب "فوكس نيوز" في محافظة سمنان الإيرانية، بعيدًا عن المنشآت النووية المعروفة في البلاد.

ووفق المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تشير المعلومات الاستخباراتية المجمعة من مصادر داخل البلاد إلى وجود مجمع شاسع يمتد على مساحة تقارب 2500 فدان.

كما أن الغرض الرئيسي من الموقع هو استخراج التريتيوم، وهو نظير مشع يُستخدم لزيادة القوة التدميرية للأسلحة النووية.

وعلى عكس اليورانيوم الذي يمكن استخدامه في الأغراض المدنية، فإن التريتيوم يكاد يكون معدوم الاستخدامات السلمية أو التجارية.

والموقع الذي تعرفه السلطات الإيرانية باسم "رينبو" (أي قوس قزح)، يعمل تحت غطاء شركة الكيماويات "ديبا إينرجي سيبا"، ويعمل منذ أكثر من عقد من الزمان.

وبحسب القناة الأمريكية فإن اكتشاف هذا الموقع قد يزيد من تعقيد الدبلوماسية الحساسة المحيطة بالقدرات النووية الإيرانية، وإمكانية إحياء اتفاق جديد، وذلك مع إعلان المسؤولين في طهران وواشنطن عن نيتهمم عقد جولة رابعة من المحادثات.

ولم تنتظر إيران كثيرًا للرد على ماذكرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية ومنظمة منظمة “مجاهدي خلق” بشأن العثور على منشأة نووية سرية في محافظة سمنان شرق طهران، حيث خرج وزير الخارجية الإيراني لنفي تلك المزاعم.



عراقجي ينفي مزاعم "فوكس نيوز" و"مجاهدي خلق" بشأن العثور على منشأة نووية سرية بمحافظة سمنان (صور).

وكتب عباس عراقجي عبر حسابه على منصة "إكس": "كالعادة، تُتداول صور أقمار صناعية مخيفة للغاية مع استئناف المفاوضات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "مع تدمير مصداقيته وكشفه كـ "مخرب"، يتجه نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو)، بموجب سياسته "تحديد ما يمكن وما لا يمكن أن يفعله (الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب"، إلى استخدام أدوات قديمة وجديدة".

وأردف: "هذه المرة، يعتمد على أتباع صدام الإيرانيين. قد يكونون رخيصين، ولكن توظيف طائفة حرفيا لا يوحي إلا باليأس التام"، على حد وصفه.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن إدارته ملتزمة بمواصلة المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، وترغب في حل هذه القضية دون استخدام القوة العسكرية.

كما أوضح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن الولايات المتحدة لا تعترض على امتلاك إيران لبرنامج للطاقة النووية، ولكنها تصر على عدم قيام طهران بتخصيب اليورانيوم.

في حين تشدد طهران على تمسكها بالثوابت الوطنية في المفاوضات النووية الجارية مع واشنطن، وعلى رأسها حق إيران في استخدام الطاقة النووية السلمية.

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