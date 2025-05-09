الجمعة 09 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

لطلاب الثانوية العامة 2025، التعليم تنشر اليوم نموذجا استرشاديا لـ اللغة الفرنسية

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة 2025، فيتو

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النموذج الأول والثاني لمادة اللغة الفرنسية، اليوم الجمعة، وذلك ضمن النماذج الاسترشادية الجديدة لامتحانات الثانوية العامة 2025، والتي تم إتاحتها على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

 

نموذج استرشادي لـ مادة اللغة الفرنسية

ومن المقرر أن تنشر اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقعها الرسمي على الإنترنت، على رابط النماذج الاسترشادية الجديدة لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 عدد 2 نموذج استرشادي لـ مادة اللغة الفرنسية.

 

 امتحانات الثانوية العامة 2025

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2025 الاطلاع على النموذج الأول والثاني لامتحان مادة اللغة الفرنسية من هــــــــنـــــا.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة بداية من يوم السبت الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٥، وذلك فى إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا طلاب الثانوية العامة من أجل تحقيق أفضل تحصيل دراسي واستعدادهم بشكل أفضل للامتحانات وذلك عبر هـذا الرابـط.

 

وزارة التربية والتعليم تواصل إتاحة نماذج استرشادية جديدة لامتحانات الثانوية العامة على موقع الوزارة بداية من السبت.. وحل النماذج يوميًّا على قناة "مدرستنا 3"

وفي هذا الإطار، تعلن الوزارة إتاحة حل النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا ٣" من خلال نخبة متميزة من المعلمين، حيث يخصص يوم لكل مادة، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميًّا، على أن تكون الإعادة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

وتوفر النماذج الاسترشادية وإتاحة حلها عبر قناة "مدرستنا 3" الفرصة لأبنائنا الطلاب لمراجعة المحتوى الدراسي، والتدرب على الامتحانات بشكل فعال ونموذجي، من خلال تقديم شرح وافٍ لكيفية حل نماذج الامتحانات.

وستقدم الوزارة جدولا مفصلا بمواعيد نشر النماذج الاسترشادية وحلها عبر قناة "مدرستنا 3" بداية من السبت الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٥، حيث ستتم إتاحة نماذج مادة واحدة يوميًّا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مادة اللغة الفرنسية امتحانات الثانوية العامة 2025 امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة 2025 موقع وزارة التربية والتعليم

الأكثر قراءة

استدرجوها إلى المقابر وصوروها، ضبط 3 طلاب بالإعدادية هتكوا عرض زميلتهم بالقليوبية

بعد بيان النيابة، أول تحرك من عميد علوم الزقازيق بشأن مصرع الطالبة روان

ننشر حيثيات الحكم على عامل الشرقية المتهمة بهتك عرض الطفلة "روناء" داخل حمام عمومي (مستندات)

أنذرت قبل كدا ومش كل مرة هجي لكم، محافظ الإسكندرية يكلف حي العجمي بغلق وتشميع محال ومقاهي (فيديو)

تكلفة تشغيلها يتحملها الشعب، خبير بترول يفجر مفاجأة عن قرار تصفية شركة الميثانول ومشتقاته

البحرية الهندية تنفذ عملية انتقامية ضد عدة أهداف في باكستان

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها سيراميكا ضد الزمالك وكأس إفريقيا للشباب

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، هزة تزلزل عرش العنب وارتفاع الجوافة والفراولة والكنتالوب

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز المعبأ

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

روبرت بريفوست.. قصة أول بابا أمريكي في تاريخ الفاتيكان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 9 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 9 – 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 9 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية