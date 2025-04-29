أخبار مصر: انهيار منزل بأسيوط، تفاصيل ما حدث في إسبانيا وسر تدخل دولة عربية، انقلاب جذري بالطقس، المحامون يصعدون ضد الحكومة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بعد 5 ساعات من البحث الشاق، انتشال جثة طفلة وإصابة 7 آخرين في انهيار عقار أسيوط، وقرارات عاجلة من المحافظ (صور)

تمكنت قوات الإنقاذ والحماية المدنية بمحافظة أسيوط من انتشال جثمان الطفلة المفقودة أسفل أنقاض عقار أسيوط المنكوب بحي غرب بعد عمل استمر ما يقرب من 5 ساعات متواصلة لانتشال الطفلة من تحت الأنقاض لتكون هي الضحية الوحيدة للمنزل المنكوب.

انقلاب جذري بشايره اليوم، الأرصاد تحذر من 4 مخاطر متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد، مؤكدة تعرض البلاد لتقلبات جوية سريعة.

أمير مرتضى يكشف سبب توقيع خالد بو طيب عقدين مع الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على الكرة في نادي الزمالك، عن سبب توقيع خالد بوطيب المهاجم الدولي المغربي على عقدين مع نادي الزمالك أثناء التعاقد معه.

كمل جميلك، محتجزون سابقون في غزة يوجهون رسالة إلى ترامب

ناشد محتجزون إسرائيليون سابقون في غزة أُفرج عنهم خلال وقف إطلاق النار الأخير قبل أن ينهار، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العمل على ضمان إطلاق سراح بقية الرهائن.

3 قرارات عاجلة لمحافظ أسيوط بشأن انهيار منزل الشادر المنكوب

تابع اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، منذ قليل جهود قوات الحماية المدنية وفرق الإنقاذ بموقع انهيار منزل مكون من طابقين بحي غرب متخذًا 3 قرارات عاجلة لتنفيذها فورًا.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها آرسنال ضد باريس سان جيرمان

تجري اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز وذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ونصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

عودة الكهرباء إلى معظم أنحاء إسبانيا

أعلنت شركة (آر إي إي) المشغلة لـ شبكة الكهرباء في إسبانيا، صباح اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت من إعادة التيار إلى ما يقرب من 90 في المئة من أراضي البرّ الرئيسي للبلاد بعدما انقطعت الكهرباء عن أنحاء واسعة من شبه الجزيرة الإيبيرية.

اليوم، النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

يأخذ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء خلال الجلسة العامة، الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

بعد وشاية حمو بيكا به، العقوبة المتوقعة على رضا البحراوي بعد إحالته للتحقيق

تصدر المطرب الشعبي، رضا البحراوي، تريند “فيس بوك”، في الساعات الماضية، وذلك بعد أن أصدرت نقابة المهن الموسيقية، قرارًا بإحالته إلى لجنة التحقيق، على خلفية تداول فيديو منسوب إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك تنفيذًا للوائح النقابة المنظمة لسلوك الأعضاء، واتساقًا مع ما تم اتخاذه من إجراءات بالتحقيق مع محمد مصطفى، وشهرته حمو بيكا.

اشتباكات عنيفة بين دروز والأمن السوري وأنباء عن قتلى وجرحى في جرمانا بريف دمشق (فيديو)

أفادت وسائل إعلام سورية بوقوع اشتباكات عنيفة، فجر اليوم الثلاثاء، في مدينة "جرمانا" بريف دمشق، بين مسلحين يقال إنهم من عناصر الأمن التابعين للحكومة السورية، وعناصر مسلحة درزية.

اليوم، وزير الاستثمار يشارك في فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط وإفريقيا (UFI MEA)

يشارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، في فعاليات مؤتمر الشرق الأوسط وإفريقيا (UFI MEA) بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بقاعة نفرتيتي، بحضور 150 شخصية بارزة من كبار رجال الأعمال وصناع المعارض من أعضاء الاتحاد من أكثر من 20 دولة.

40 مليون يورو في الموسم، نجم برشلونة يرفض ثالث عرض من الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية عن رفض نجم نادي برشلونة الإسباني عرضًا جديدًا من الدوري السعودي للمحترفين للانتقال إلى أحد فرقه في الميركاتو الصيفي المقبل.

في رسالة تهديد، ماذا قال فضل شاكر قبل الحلقة الأخيرة من سلسلة "يا غايب"؟

وجه الفنان اللبناني فضل شاكر رسالة شكر وتهديد في نفس الوقت، قبل عرض الحلقة الأخيرة من سلسلة "يا غايب" التي توثق أبرز محطات حياته الساعة 12 من منتصف ليلة الثلاثاء.

مفاجأة أحرجت البرازيل، كونميبول يحدد مكان وموعد نهائي كأس ليبرتادوريس

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، أن ليما عاصمة بيرو ستستضيف المباراة النهائية لبطولة كأس ليبرتادوريس والمقررة يوم 29 نوفمبر المقبل.

تصعيد جديد، المحامون يمتنعون اليوم عن توريد الرسوم بخزائن المحاكم على مستوى الجمهورية

يمتنع محامو مصر، اليوم الثلاثاء، عن توريد الرسوم بجميع خزائن محاكم الجمهورية، ولمدة يوم واحد، وذلك نفاذًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء الفرعيات، برئاسة عبد الحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.

أمير مرتضى: إمام عاشور لم يرحل عن طريق كوبري ولهذا السبب لم نعد شراءه

فتح أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك، ملف رحيل إمام عاشور، لاعب الأبيض السابق والأهلي الحالي، وكشف عن مفاجأة بشأن تفاصيل التعاقد معه.

السر في دولة ثالثة، صحيفة تكشف سبب انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال

كشفت صحيفة "لا فانجارديا" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، السبب وراء تعطل الكهرباء الذي تسبب بـ قطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في إسبانيا والبرتغال، الإثنين.

بيستفز الناس، محمد الصاوي يعلق على أزمة محمد رمضان بعد حفله المثير في أمريكا (فيديو)

علق الفنان محمد الصاوي على أزمة الفنان محمد رمضان بعد ظهوره بملابس مثيرة في حفله الأخير بأمريكا، قائلًا: إنه ليس ضد ما فعله فهو حر في تصرفاته والطريقة التي يرتدي بها ملابسه.

رئيس وزراء إسبانيا: لا نستبعد أي فرضية حول انقطاع الكهرباء

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن حكومته “لا تستبعد” أي فرضية في شأن أسباب انقطاع التيار الكهربائي الواسع النطاق الذي أغرق شبه الجزيرة الأيبيرية في حالة من الفوضى أمس الإثنين.

ماذا حدث في إسبانيا؟ مشاهد ترصد حجم الكارثة بعد ساعات من انقطاع الكهرباء

ما بين عدم استبعاد أي فرضية إلى خلل في نظام ربط الكهرباء الأوروبي عبر فرنسا، يبقى السؤال: ماذا حدث في إسبانيا والبرتغال؟ وما دور الدولة العربية في إنقاذ الدولتين من الظلام الحالك.

اليوم، انطلاق مهرجان مالمو السينمائي بدورته الـ15 وأحمد حلمي يتصدر حفل الافتتاح

تنطلق في مدينة مالمو السويدية اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الـ15 لمهرجان مالمو للسينما العربية، بحضور عدد كبير من النجوم والمخرجين ومحترفي صناعة السينما العرب والإسكندنافيين الذين بدأوا بالوصول إلى مالمو، وتستمر أعمال المهرجان حتى 5 مايو.

جحيم والأسوأ لم يأت بعد، زعيم الأقلية الديمقراطية بالشيوخ الأمريكي يصف أول مئة يوم من حكم ترامب

أكد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، أن أول مئة يوم من حكم الرئيس دونالد ترامب كانت "أسوأ بداية لأي رئيس في العصر الحديث".

لطلاب الثانوية العامة 2025، التعليم تنشر نموذجا استرشاديا لـ مادة اللغة الكيمياء اليوم

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النموذج الأول والثاني لمادة الكيمياء، وذلك ضمن النماذج الاسترشادية الجديدة لامتحانات الثانوية العامة 2025، والتي تم إتاحتها على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

لحظة فنية نادرة، أسعار حفل هاني شنودة وزياد ظاظا في وسط البلد

تحيي فرقة المصريين بقيادة المايسترو هاني شنودة، حفل غنائي مشترك مع مطرب الراب زياد ظاظا وذلك يوم الخميس الموافق 1 مايو بوسط القاهرة.

مسؤول أمريكي يعلن سقوط طائرة إف-18 من على حاملة طائرات بالبحر الأحمر بنيران الحوثيين

أكد مسؤول أمريكي لشبكة "سي إن إن" بأن التقارير الأولية من موقع حادث سقوط طائرة مقاتلة من طراز "إف-18" من على متن حاملة طائرات أثناء وجودها في البحر الأحمر، أشارت إلى أن حاملة الطائرات "يو إس إس هاري ترومان" انعطفت بشدة لتفادي نيران الحوثيين، مما تسبب بسقوط المقاتلة.

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