الثلاثاء 29 أبريل 2025
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خارج الحدود

عودة الكهرباء إلى معظم أنحاء إسبانيا

إسبانيا، فيتو
إسبانيا، فيتو

أعلنت شركة (آر إي إي) المشغلة لـ  شبكة الكهرباء في إسبانيا، صباح اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت من إعادة التيار إلى ما يقرب من 90 في المئة من أراضي البرّ الرئيسي للبلاد بعدما انقطعت الكهرباء عن أنحاء واسعة من شبه الجزيرة الإيبيرية.


وقالت الشركة إنه بحلول الساعة الرابعة صباحا (2:00 ت.ج) عاد التيار الكهربائي بنسبة 87,37 بالمئة.

وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قال، في وقت متأخر من مساء الإثنين، إنه تمت استعادة ما يقرب من 50 في المئة من الإمدادات الخاصة بالكهرباء.

وعلى حسابه في منصة "إكس"، ذكر سانشيز: "عدتُ الليلة إلى مقر شركة ريد إليكتريكا.. ستكون ليلة طويلة. نعمل بلا كلل لاستعادة الكهرباء. شكرا لجميع العمال المخلصين الذين يعملون على إعادة الحياة إلى طبيعتها".

وفي تغريدة أخرى، أوضح: "تمت استعادة ما يقرب من 50 في المئة من الإمدادات الوطنية.. ويجب على المواطنين أن يعلموا أن كافة موارد الدولة يتم تعبئتها لاستعادة إمدادات الكهرباء الطبيعية في أسرع وقت ممكن".

وأضاف: "سنعمل بأقصى جهدنا، ليل نهار، باحترافية والتزام، كما تفعل إسبانيا دائما في مثل هذه الظروف".

كما كشف رئيس الوزراء الإسباني، خلال مؤتمر صحفي هو الثاني خلال يوم واحد وعقده بعد 11 ساعة من بدء انقطاع الكهرباء أن حكومته "لا تستبعد" أي فرضية بشأن أسباب الحادث الواسع النطاق الذي أغرق شبه الجزيرة الإيبيرية في حالة من الفوضى الإثنين.

وأوضح: "يجري تحليل كل الأسباب المحتملة، وأنا أصرّ على ذلك، من دون استبعاد أي فرضية أو أي احتمال".

وبدأ الانقطاع ظهر الإثنين في الساعة 12:33 (10:33 ت.ج).

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شبكة الكهرباء في إسبانيا شبه الجزيرة الايبيرية عاد التيار الكهربائي رئيس الوزراء الإسباني

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