40 مليون يورو في الموسم، نجم برشلونة يرفض ثالث عرض من الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية عن رفض نجم نادي برشلونة الإسباني عرضًا جديدًا من الدوري السعودي للمحترفين للانتقال إلى أحد فرقه في الميركاتو الصيفي المقبل.

رافينيا يرفض عرضا من الهلال السعودي

ووفق ما أفاد به الصحفي الشهير "ميجيل ريكو"، فإن النجم البرازيلي رافينيا، لاعب برشلونة، قد رفض عرضًا ثالثًا من الدوري السعودي، وهذه المرة من نادي الهلال الذي يدربه البرتغالي جورجي جيسوس.

وأوضح الصحفي أن اللاعب البرازيلي رفض عرضا سعوديا جديدا من الهلال السعودي بلغت قيمته نحو 40 مليون يورو صافيًا في الموسم الواحد.

ولا يزال رافينيا ملتزمًا بعقده مع برشلونة، الذي يُجري مفاوضات حاليا لتمديد عقد اللاعب وتحسين راتبه، وسط العروض السعودية المغرية.

وأكد أن البرازيلي استبعد بالفعل الانتقال إلى المملكة العربية السعودية على الرغم من ضخامة العروض، لأنه ما زال يسعى لتحقيق البطولات في أوروبا وليس لجمع المال.

ويقدم رافينيا موسما مميزا مع برشلونة، ولكونه أحد أبرز هدافي الفريق وصانعي الألعاب، فقد جذب انتباه العديد من مسؤولي صندوق الاستثمارات العامة السعودي، بالإضافة إلى أندية أوروبية حول العالم.

مانشستر سيتي أبدى اهتمامًا بضم رافينيا

وذكرت تقارير أخرى أن مانشستر سيتي يُبدي اهتمامًا بنجم برشلونة، إذ يُعد اللاعب البرازيلي أحد أهداف المدرب بيب جوارديولا، ومن الممكن أن يدفع السيتي مبلغا يصل إلى 100 مليون يورو لضمه.

وكان نادي النصر السعودي قدم عرضًا إلى رافينيا في عام 2023، لكنه رفض الانتقال إلى السعودية؛ رغبةً منه في البقاء في أوروبا.

كما حاول الهلال التعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي، إلا أن النجم البرازيلي استقر على البقاء مع برشلونة، وقدم حتى الآن موسمًا رائعًا.

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