الإثنين 19 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

7050 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 19 يناير 2026

الذهب
الذهب
18 حجم الخط

سعر جرام الذهب، استقر سعر جرام الذهب، خلال حركة تعاملات صباح اليوم الإثنين 19 يناير 2026، وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

آخر تطورات أسعار الذهب

  • سعر جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 7050 جنيها للجرام.
  • سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ نحو 6150 جنيها للجرام.
  • سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 5270 جنيها للجرام.
  • سعر الجنيه الذهب: سجل 49360 جنيها في محلات الصاغة. 

الذهب كأصل استثماري مهم

ويُعد الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار، إذ يفضله الأفراد كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

وتتعدد أشكال الذهب المتداولة في السوق المحلية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، فيما تتحدد أسعاره بمجموعة من العوامل، أهمها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة العرض والطلب.

مكانة الذهب في السوق المصرية

يحظى الذهب بقيمة خاصة لدى الأغلبية، فهو ليس مجرد مصدر للزينة فقط، بل وسيلة فعالة للادخار وأداة استثمارية آمنة، خصوصًا مع تزايد التحديات الاقتصادية.   

ودفع ارتفاع التضخم الكثير من المواطنين إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق قدر من الاستقرار المالي.

أبرز أنواع الذهب المتداولة في مصر

-المشغولات الذهبية: غالبًا ما تصنع من عيار 21 و18، وتستخدم للزينة والهدايا.

-السبائك الذهبية: ذهب خام يفضلها المستثمرون.

-الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم في الادخار والاستثمار.

سعر الذهب اليوم 
سعر الذهب اليوم سعر الذهب

الذهب عالميا واتجاهات الأسواق في 2026

كما يتوقع محللون اقتصاديون أن يشهد سوق الذهب العالمي خلال العام 2026 حالة من التقلبات المستمرة، مدفوعة بالسياسات النقدية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم، ويظل الذهب مرشحًا للحفاظ على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، خصوصًا مع احتمالات تذبذب أسعار الفائدة العالمية واستمرار التحديات الاقتصادية. 

عوامل تؤثر في السعر العالمي وانعكاسها على السوق المصرية

أي تغييرات في السعر العالمي للأوقية ستنعكس بشكل مباشر على السوق المصرية، نظرًا لارتباط سعر الذهب في مصر بالسوق الدولي وسعر صرف الدولار، وفي حال استمرار الضغوط التضخمية عالميًّا، أو اتجاه البنوك المركزية إلى سياسات توسعية، فمن المتوقع أن يدعم ذلك ارتفاع سعر الأوقية، وهو ما سيؤدي إلى موجة جديدة من التحركات السعرية داخل السوق المحلية، سواء في المشغولات أو السبائك والجنيهات الذهبية.

اسعار الذهب اليوم 
أسعار الذهب اليوم 

تأثير الأسعار العالمية على قرارات الاستثمار والادخار في مصر

جدير بالذكر أنه مع أي صعود عالمي في أسعار الذهب، فمن المرجح أن يتزايد الاهتمام بالذهب كأداة ادخار واستثمار بديلة، خصوصًا في ظل عدم استقرار أسواق العملات والأصول الأخرى، ويؤدي ذلك عادة إلى ارتفاع الطلب المحلي على السبائك والجنيهات تحديدًا، مما يعزز اتجاه الأسعار للصعود داخل السوق المصرية حتى وإن كانت وتيرة الارتفاع العالمي محدودة، هذا التفاعل بين السعر العالمي والطلب المحلي قد يجعل عام 2026 عامًا نشطًا وحيويًا في سوق الذهب المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الذهب عيار 21 الذهب عالميا الذهب عيار 18 الذهب اليوم الذهب عيار 24 الذهب السبائك السبائك الذهبية السبائك الذهب

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم: الذهب يرتفع بختام التعاملات، خبير اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع الدين الخارجي لمصر في 2025، البورصة تحصل على رخصة مزاولة نشاط العقود الآجلة على المشتقات المالية

ارتفاع مفاجئ في سعر الجنيهات الذهب بالصاغة (تحديث لحظي)

لحظة بلحظة، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك بختام تعاملات اليوم الأحد

سعر صرف الريال السعودي في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم الأحد

ارتفاع سعر جرام الفضة بالأسواق المحلية مساء اليوم الأحد (تحديث لحظى)

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأحد

سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه بالبنوك المصرية

ads

الأكثر قراءة

بعد قليل، انطلاق المؤتمر الدولي الـ 36 للأعلى للشئون الإسلامية برعاية السيسي

سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي صباح اليوم

اللتر يتراجع 9 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

حصيلة أهداف كأس أمم أفريقيا 2025 بعد تتويج السنغال باللقب

أخبار مصر: مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان، انخفاض أسعار اللحوم، هبة السيسي تروي تفاصيل إصابتها بالسرطان، انفراجة اقتصادية

7050 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 19 يناير 2026

موعد قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

أزمات سد النهضة وغزة السودان تتصدر قمة السيسي وترامب بدافوس

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

بعد إلغاء حجوزات "فوري"، ما هي الطرق البديلة للحصول على تذاكر القطارات؟

سعر الفاكهة اليوم، الفراولة ترتفع 3 جنيهات في سوق العبور

3 حقوق للعاملة المرضعة وفقا لقانون الطفل، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

منها تحويل القبلة، ما فضائل شهر شعبان والأحداث التي ذكرت فيه؟

بدايته غدا، دعاء استقبال شهر شعبان

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 19 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية