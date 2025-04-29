انقلاب جذري بشايره اليوم، الأرصاد تحذر من 4 مخاطر متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

الطقس اليوم، حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة على معظم أنحاء البلاد، مؤكدة تعرض البلاد لتقلبات جوية سريعة.

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 20 أبريل 2025

وتوقعت الأرصاد أن يسود اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وعن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، أشارت هيئة الأرصاد الجوية بفرص سقوط أمطار على محافظة مطروح تمتد خفيفة إلى محافظة الإسكندرية وباقي السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما لفتت أيضًا إلى نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية.

منخفض جوي خماسيني

كما وجهت الأرصاد الجوية تحذيرًا شديد اللهجة بشأن طقس غدا الأربعاء 30 أبريل 2025، مؤكدة أن خرائط الطقس تسير إلى وجود منخفض جوي خماسيني يؤدي إلى:

- نشاط رياح تصل سرعتها من ( 40: 60 كم/ س) تكون مثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على بعض المناطق.

- ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من ( 4: 5) درجة.

- فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من محافظة مطروح، تمتد خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء.

- اضطراب الملاحظة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح ( 50: 60 ( كم/ س، وارتفاع الأمواج ( 2: 3) أمتار.

طقس الخميس 1 مايو إلى الأحد 4 مايو 2025

أما طقس الخميس 1 مايو إلى الأحد 4 مايو 2025، أوضحت الأرصاد الجوية إلى وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

ونشرت هيئة الأرصاد بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، على مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

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