في رسالة تهديد، ماذا قال فضل شاكر قبل الحلقة الأخيرة من سلسلة "يا غايب"؟

وجه الفنان اللبناني فضل شاكر رسالة شكر وتهديد في نفس الوقت، قبل عرض الحلقة الأخيرة من سلسلة "يا غايب" التي توثق أبرز محطات حياته الساعة 12 من منتصف ليلة الثلاثاء.

وأعرب فضل شاكر عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" تويتر سابقًا، عن شكره لكل من يتابع سلسلة "يا غايب"، وقال" مجددًا، شكرًا من القلب لكل من تابع ويتابع مسلسل "يا غايب" ولكل المتعاطفين مع قضيتي إن برسالة أو تعليق أو فيديو.

وأضاف: أما بالنسبة للمحللين ومدّعي المعرفة والإلمام بقضيتي وبعض الاعلام المأجور، فإنه لا بد من التنويه بأنهم يقومون بتناقل تحليلات ومعلومات مغلوطة ومشوهة ولا تتطابق بأي شكل مع الحقيقة والواقع، لا من قريب ولا من بعيد".

وتابع: لحين اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم، وحرصًا مني على عدم الاستمرار في تضليل الرأي العام حيال قضيتي وتداول معلومات ليس لها أي أساس من الصحة، نرجو أن تتم مراجعتي شخصيًا أو ابني محمد أو الممثل القانوني الموكل بالدفاع عني بأي أمر يتعلق بملفاتي أو بشخصي أو عائلتي، مع محبتي".

سلسلة "يا غايب"

تُعرض الحلقة الأخيرة من سلسلة "يا غايب" الساعة 12 من منتصف هذه الليلة، بعد أن روت حلقاتها قصة حياة الفنان فضل شاكر، منذ طفولته ونشأته حتى غيابه وعودته إلى الساحة الفنية.

جاء ذلك من خلال صحفية تقدم دورها الفنانة ستيفاني عطالله، والتي تغوص في ماضي فضل شاكر، بحثًا عن إجابة وافية على "السؤال الصحيح"، كما تجتمع قبل لقائها به، بعائلته، لتكتشف الإنسان والأب والفنان بين سطور تغيّره المثير للجدل، في قصة وثائقية يعاد تمثيلها ويرويها فضل بنفسه.

وشارك في المسلسل الوثائقي، النجوم ستيفاني عطالله، عماد عزمي، سميرة الأسير، عزام الشبعان، طلال الجردي ورامي عطا الله.

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