السر في دولة ثالثة، صحيفة تكشف سبب انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال

كشفت صحيفة "لا فانجارديا" الإسبانية، اليوم الثلاثاء، السبب وراء تعطل الكهرباء الذي تسبب بـ قطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في إسبانيا والبرتغال، الإثنين.

وكانت الكهرباء قد انقطعت، يوم الإثنين، عن مناطق واسعة في إسبانيا والبرتغال، ما تسبب باختناقات مرورية وتعطل حركة المركبات بسبب توقف عمل إشارات المرور، علاوة على توقف القطارات.

ونقلت الصحيفة عن مشغل الكهرباء الإسباني قوله إن السبب وراء تعطل الكهرباء ناجم عن انقطاع في نظام ربط الكهرباء الأوروبي عبر فرنسا.

وسلطت مصادر إعلامية في البرتغال الضوء على انقطاعات الكهرباء الأخيرة، طارحة احتمالًا بأن تكون مرتطبة بهجوم إلكتروني، ما قد ينجم عنه مخاطر جسيمة تواجه بنيتنا التحتية.

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