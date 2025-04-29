بيستفز الناس، محمد الصاوي يعلق على أزمة محمد رمضان بعد حفله المثير في أمريكا (فيديو)

علق الفنان محمد الصاوي على أزمة الفنان محمد رمضان بعد ظهوره بملابس مثيرة في حفله الأخير بأمريكا، قائلًا: إنه ليس ضد ما فعله فهو حر في تصرفاته والطريقة التي يرتدي بها ملابسه.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، أنه يعتبر ذلك فنا، وهناك بعض الفنانين ينقلون أنفسهم من مكانة إلى مكانة أخرى بأنه ممثل ثم يدخل مجال الغناء فما المانع من ذلك، والفنان محمد رمضان ممثل جيد للغاية واستطاع أن ينقل نفسه في مكانة أخرى غير متوقعة.

وأوضح الفنان محمد الصاوي إلى أن ما يؤخذ على الفنان محمد رمضان هو أنه يستفز الناس بطريقة صعبة للغاية، وأنه لا يوجد داع لأن يظهر ممتلكاته وسياراته الفارهة للجمهور، لأن الجمهور حياته لم تكن مرفهة، فكل شخص تختلف حالته المادية ومن الممكن أنه لم يقصد ذلك.

واختتم الفنان محمد الصاوي أن محمد رمضان ليس نمبر وان، ولا يفضل تلك المسميات، لأن الزعيم عادل إمام لم يطلق على نفسه الزعيم بل كان يقدم وقتها مسرحية الزعيم والمسرح هو الزعيم، ولم يخرج علينا ليقول أنا الزعيم بل الجمهور هو من أطلق اللقب عليه.

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