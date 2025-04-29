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رياضة

أمير مرتضى: إمام عاشور لم يرحل عن طريق كوبري ولهذا السبب لم نعد شراءه

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو

فتح أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك، ملف رحيل إمام عاشور، لاعب الأبيض السابق والأهلي الحالي، وكشف عن مفاجأة بشأن تفاصيل التعاقد معه.

 

أمير مرتضى يكشف تفاصيل جديدة عن رحيل إمام عاشور

وقال أمير مرتضى خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق: "تعاقدت مع إمام عاشور عندما كان ناشئًا في غزل المحلة، وكان معارًا لفريق حرس الحدود، ولم يكن يعرفه أحد وقتها".

وأضاف: "عقد زيزو تضمن شرطًا جزائيًّا، وكذلك عقود محمود جنش ومحمود حمدي الونش، بينما عقد يوسف أوباما تضمن بندًا يمنع أي لاعب من الحصول على أكثر منه، أما عقد شيكابالا فكان به مشاكل، مما تسبب في أزمة تتعلق بعقود اللاعبين".

وتابع: "عندما قلت إنني تسلمت عقد إمام عاشور من كارثة، كنت أعني أنني استلمت نسخة مصورة واحدة فقط من الإداري، وأُخبرت أن باقي العقود بحوزة حسين السيد، عضو مجلس الإدارة".

وأكمل: "حسين لبيب أعلن أنه جدد عقد إمام عاشور، لكن التعاقد لم يتم توثيقه. إمام عاشور أصر على الاحتراف خلال فترة مجلس مرتضى منصور، وجاء له عرض كبير، لكنه رفضه.. ولا يعقل أن أبيع لاعبًا بـ3 ملايين دولار ثم أعيد شراؤه بعد 6 أشهر".

 

انتقال إمام عاشور إلى الدنمارك لم يكن كوبري للانضمام للأهلي 

وأكد: "انتقال إمام عاشور إلى الدوري الدنماركي لم يكن بمثابة كوبري أو مقدمة لانتقاله إلى الأهلي".

وتمنى أمير مرتضى التوفيق لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، مشيرًا إلى أنهم يمثلون ناديًا يحبه، لكنهم "صعبوا الأمور على أنفسهم".

وأضاف: "أمضيت 4 مواسم في الزمالك، وسعيت لتقليل السلبيات، وكنت أتوقع أن يأتي من يستكمل النجاحات".

وتابع: "كانت أكبر مشكلة أواجهها في الزمالك هي الحجز على أرصدة النادي من قبل ممدوح عباس، رئيس النادي السابق، والذي يدعم الآن مجلس حسين لبيب، مما جعلني أتفاءل بهذا المجلس".

واختتم: "البرنامج الانتخابي لمجلس الزمالك لم يكن متوافقًا مع الواقع، كنت أثق بهذا البرنامج خلال الانتخابات، لكنه لم يتحقق. كان يجب على المجلس إشراكنا في خططهم لدعمهم، ولا يجوز أن يدير ممدوح عباس النادي من الخارج".

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