حصيلة أهداف كأس أمم أفريقيا 2025 بعد تتويج السنغال باللقب

كأس أمم أفريقيا، شهدت بطولة أمم أفريقيا بعد إقامة 52 لقاء وتتويج السنغال باللقب على حساب المغرب إحراز 121 هدفا.

أهداف أمم أفريقيا 2025

وشهد دور المجموعات إقامة 36 مباراة وإحراز 87 هدفا، فيما شهد دور ثمن النهائي إحراز 22 هدفا، وشهد دور ربع النهائي إحراز 10 أهداف، فيما شهد الدور نصف النهائي إحراز هدفا واحدا، كما شهدت مباراتي النهائي وتحديد المركزين الثالث والرابع هدفا واحدا.

توج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الفوز على منتخب المغرب صاحب الأرض والجمهور في الأشواط الإضافية، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما في نهائي الكان.

وتستمر عقدة المغرب المتوج في 1976 بآخر وأول لقب أفريقي أي منذ 50 عاما، فيما حصد منتخب السنغال اللقب الغالي للمرة الثانية في تاريخه بعد لقب 2021.

مباراة السنغال ضد المغرب

لجأ منتخبا المغرب والسنغال إلى شوطين إضافيين، بعد التعادل في الوقت الأصلي بنتيجة 0-0.

وكان لاعبو منتخب السنغال اتخذوا قرارا بمغادرة الملعب اعتراضا على احتساب ركلة جزاء لأسود أطلس في الوقت الضائع، قبل أن يتدخل النجم السنغالي ساديو ماني ويستكمل السنغال اللقاء.

وأهدر هداف المنتخب المغربي إبراهيم دياز ركلة الجزاء في النهاية بعد ما تصدى لها ميندي حارس مرمى السنغال.

وسجل باب جايي هدف السنغال في شباك المغرب بالدقيقة الرابعة من الشوط الإضافي الأول من تصويبة قوية بقدمه اليسرى.

