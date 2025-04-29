اليوم، انطلاق مهرجان مالمو السينمائي بدورته الـ15 وأحمد حلمي يتصدر حفل الافتتاح

مهرجان مالمو، تنطلق في مدينة مالمو السويدية اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الـ15 لمهرجان مالمو للسينما العربية، بحضور عدد كبير من النجوم والمخرجين ومحترفي صناعة السينما العرب والإسكندنافيين الذين بدأوا بالوصول إلى مالمو، وتستمر أعمال المهرجان حتى 5 مايو.

يفتتح المهرجان في تمام الساعة الخامسة مساء الثلاثاء بمراسم السجادة الحمراء في سينما رويال وهي من أكبر صالات العرض في السويد، ما يتيح لأكبر عدد من الجمهور اللقاء والاحتفاء بضيوف المهرجان من نجوم وصانعي السينما العربية ومتابعة وقائع الافتتاح للمهرجان الذي أصبح جزءًا من هوية مدينة مالمو.

الساعة السادسة مساء تبدأ مراسم الافتتاح بكلمةٍ ترحيبية لنائب عمدة مدينة مالمو ورئيس اللجنة الثقافية في المجلس البلدي لبلدية مالمو يان جرونهولم.

يعلن بعدها رئيس المهرجان المخرج محمد قبلاوي افتتاح الدورة الـ15 للمهرجان بكلمة ترحيبية بالضيوف ونجوم وصانعي السينما. ويلي كلمته التعريف بأعضاء لجان التحكيم.

تكريم الفنان أحمد حلمي

تشهد مراسم الافتتاح تكريم النجم الكوميدي أحمد حلمي على أعماله المبدعة، ويكرم من قبل نائب عمدة مدينة مالمو ورئيس اللجنة الثقافية في المجلس البلدي يان جرونهولم ورئيس المهرجان المخرج محمد قبلاوي.

من الجدير بالذكر أن النجم أحمد حلمي سيعقد "ماستر كلاس" في اليوم الثاني بحضور الجمهور.

وعقب كلمات الافتتاح والتكريم مباشرة يتم تقديم مخرج فيلم الافتتاح "أحلام عابرة" المخرج رشيد مشهراوي، الذي تم إنتاجه بشراكة بين فلسطين، السويد، السعودية، فرنسا.

حفل استقبال في قاعة المدينة

الساعة الثامنة مساء تبدأ مراسم السجادة الحمراء في قاعة مدينة مالمو، إذ تستقبل قاعة المدينة ضيوف المهرجان والمدعوين، لحضور حفل العشاء، بدعوة من عمدة مدينة مالمو كارينا نيسلون التي تستهل الحفل بكلمة ترحيبية بالضيوف.

ويختتم الحفل بكلمة لرئيس مهرجان مالمو للسينما العربية يشكر فيها عمدة البلدية كارينا نيلسون وبلدية مالمو على الرعاية والحفاوة والتكريم لضيوف المهرجان.

تستمر أنشطة الدورة الخامسة عشر للمهرجان ما بين 29 أبريل-5 مايو 2025 في مدينة مالمو السويدية وعدة مدن، ويضم البرنامج المُعلن 35 فيلمًا (23 فيلمًا طويلًا و12 فيلمًا قصيرًا) من إنتاج 12 دولة عربية مختلفة، مع شراكات إنتاجية من 10 دول غربية.

تضم المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة 12 فيلمًا، مسابقة الأفلام القصيرة 11 فيلمًا، بالإضافة إلى فيلمين في برنامج "ليالي عربية"، وفيلمين في برنامج "عروض خاصة"، وفيلمين في عروض المدارس، وفيلم للأسرة.

وضمن برنامج "ليالي عربية" برعاية من ليالي الفيلم السعودي التي تتم بالتعاون بين مهرجان مالمو للسينما العربية وهيئة الأفلام السعودية يعرض فيلم "ليل نهار" إخراج عبد العزيز المزيني في مدينة أوميو بالتزامن مع افتتاح المهرجان.

وانطلقت الليالي العربية السعودية يوم 27 أبريل بعرضها الأول لفيلم "نورة" إخراج توفيق الزايدي في ستوكهولم. وتستمر تلك العروض حتى 8 مايو في عدة مدن في السويد والدنمارك وفنلندا.

بالتزامن مع افتتاح المهرجان في مالمو تنطلق أعمال أيام السينما العربية في مدينتي لوند ولاندسكرونا التي ينظمها مهرجان مالمو للسينما العربية، فيما تنطلق صباح الأربعاء أيام مالمو لصناعة السينما (الدورة 11): 30 أبريل-3 مايو 2025، إذ سيقدم البرنامج مجموعة غنية من النقاشات، دراسات الحالة، الجلسات التواصلية، وفرص الدعم المالي التي تهدف إلى تعزيز التعاون والابتكار في صناعة السينما العربية.

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