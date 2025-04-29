مفاجأة أحرجت البرازيل، كونميبول يحدد مكان وموعد نهائي كأس ليبرتادوريس

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، أن ليما عاصمة بيرو ستستضيف المباراة النهائية لبطولة كأس ليبرتادوريس والمقررة يوم 29 نوفمبر المقبل.

بيرو تتفوق على البرازيل وأوروجواي لاستضافة نهائي كأس ليبرتادوريس

وأكد كونميبول أنه سيتم تحديد ملعب المباراة النهائية في وقت لاحق.

وترشحت برازيليا عاصمة البرازيل ومونتفيديو عاصمة أوروجواي لاستضافة المباراة، لكن ليما فازت بحق الاستضافة.

واستضافت ليما أول مباراة نهائية فردية بدلًا من مباراتي ذهاب وإياب للبطولة في التاريخ عام 2019، حينما فاز فلامنجو البرازيلي على ريفر بليت الأرجنتيني بنتيجة 2-1.

وجرت المباراة النهائية على استاد مونومينتال الذي يتسع لـ80 ألف مشجع، لكن عاصمة بيرو لديها أيضا الاستاد الوطني الذي يتسع لـ43 ألف مشجع، وهو معقل المنتخب الوطني.

وكان كونميبول أعلن في وقت سابق أن نهائي سودا أمريكانا سيقام على ملعب رامون تاهويتشي أجيليرا في سانتا كروز دي لا سييرا ببوليفيا في 22 نوفمبر المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.