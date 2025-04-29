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رياضة

مفاجأة أحرجت البرازيل، كونميبول يحدد مكان وموعد نهائي كأس ليبرتادوريس

كأس ليبرتادوريس،
كأس ليبرتادوريس، فيتو

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، أن ليما عاصمة بيرو ستستضيف المباراة النهائية لبطولة كأس ليبرتادوريس والمقررة يوم 29 نوفمبر المقبل.

 

بيرو تتفوق على البرازيل وأوروجواي لاستضافة نهائي كأس ليبرتادوريس 

وأكد كونميبول أنه سيتم تحديد ملعب المباراة النهائية في وقت لاحق.

وترشحت برازيليا عاصمة البرازيل ومونتفيديو عاصمة أوروجواي لاستضافة المباراة، لكن ليما فازت بحق الاستضافة.

واستضافت ليما أول مباراة نهائية فردية بدلًا من مباراتي ذهاب وإياب للبطولة في التاريخ عام 2019، حينما فاز فلامنجو البرازيلي على ريفر بليت الأرجنتيني بنتيجة 2-1.

وجرت المباراة النهائية على استاد مونومينتال الذي يتسع لـ80 ألف مشجع، لكن عاصمة بيرو لديها أيضا الاستاد الوطني الذي يتسع لـ43 ألف مشجع، وهو معقل المنتخب الوطني.

وكان كونميبول أعلن في وقت سابق أن نهائي سودا أمريكانا سيقام على ملعب رامون تاهويتشي أجيليرا في سانتا كروز دي لا سييرا ببوليفيا في 22 نوفمبر المقبل.

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