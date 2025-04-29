مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها آرسنال ضد باريس سان جيرمان
تجري اليوم الثلاثاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز وذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ونصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.
الدوري المصري الممتاز
إنبي مع غزل المحلة 8 مساء - أون سبورت 1.
دوري أبطال أوروبا
آرسنال مع باريس سان جيرمان 10 مساء - بي إن سبورتس 1.
دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال السعودي مع أهلي جدة 7.30 مساء - بي إن سبورتس AFC.
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