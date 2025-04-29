بعد 5 ساعات من البحث الشاق، انتشال جثة طفلة وإصابة 7 آخرين في انهيار عقار أسيوط، وقرارات عاجلة من المحافظ (صور)

تمكنت قوات الإنقاذ والحماية المدنية بمحافظة أسيوط من انتشال جثمان الطفلة المفقودة أسفل أنقاض عقار أسيوط المنكوب بحي غرب بعد عمل استمر ما يقرب من 5 ساعات متواصلة لانتشال الطفلة من تحت الأنقاض لتكون هي الضحية الوحيدة للمنزل المنكوب.

مصرع طفلة وإصابة 7 أشخاص في انهيار عقار أسيوط

الحادث المأساوي الذي راح ضحيته طفلة صغيرة وأصيب 7 أشخاص آخرين وقع منتصف الليل من اليوم الثلاثاء بمحافظة أسيوط بعدما انهار المنزل المنكوب على رؤوس قاطنيه وداخله 3 أسر مما دفع قوات الأمن والحماية المدنية والإنقاذ وسيارات الإسعاف تهرع سريعًا واحدة تلو الأخرى لموقع الحادث.

محافظ أسيوط يتفقد موقع انهيار المنزل المنكوب

انتقل اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، لتفقد موقع انهيار منزل مكون من طابقين بشارع جسر التراب بحي غرب شرق لمتابعة جهود الإنقاذ المستمرة من قبل فرق البحث والحماية المدنية التابعة للمحافظة لاستخراج الطفلة المفقودة من أسفل الأنقاض.

كان محافظ أسيوط تلقى بلاغًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بوقوع انهيار للمنزل الواقع بشارع محمد متولي بمنطقة الشادر بحي غرب المدينة.

فرض طوق أمني محكم حول المنطقة المحيطة للمنزل المنهار

وعلى إثر البلاغ، تحركت فرق الحماية المدنية والإسعاف ووحدة الإنقاذ السريع بشكل فوري إلى موقع الحادث وقد تم فرض طوق أمني محكم حول المنطقة وفصل المرافق الحيوية عن العقار المنهار لضمان سلامة عمليات الإنقاذ الجارية.

وانتقل محافظ أسيوط على الفور إلى موقع الانهيار يرافقه الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، وخالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء إسماعيل حسين، مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني، واللواء عبد الله أبو النجا، مستشار المحافظ لشؤون الثروة الحيوانية والإنتاج، والمستشار محمد محمود، المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان، وممدوح جبر، رئيس حي غرب، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

انتشال جثة الطفلة المفقودة من أسفل الأنقاض

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن جميع الأجهزة المعنية تعمل بكامل طاقتها لتقديم الدعم والإسناد اللازم في هذا الظرف الطارئ مشيرًا إلى تمكن قوات الحماية من انتشال جثة الطفلة المفقودة من أسفل الأنقاض بعد عمل 5 ساعات متواصلة لتكون الحصيلة النهائية للحادث مصرع طفلة وإصابة 7 أشخاص آخرين.

في ذات السياق وجه محافظ أسيوط أيضًا فرق الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بسرعة توفير الدعم العاجل والمساعدات الإنسانية اللازمة للمتضررين من الحادث بالإضافة إلى ذلك، أكد ضرورة توفير الرعاية الصحية الشاملة للمصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى حتى تماثلهم التام للشفاء.

تم نقل الجثة والتحفظ عليها بالمستشفى العام لحين استخراج تصريح الدفن وجارٍ العرض على النيابة واستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.