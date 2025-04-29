أمير مرتضى يكشف سبب توقيع خالد بو طيب عقدين مع الزمالك

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على الكرة في نادي الزمالك، عن سبب توقيع خالد بوطيب المهاجم الدولي المغربي على عقدين مع نادي الزمالك أثناء التعاقد معه.

أمير مرتضى يتحدث عن أزمة خالد بوطيب

وعن أزمة المغربي خالد بو طيب التي تسببت مؤخرا في إيقاف قيد الفريق، قال أمير مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي إبراهيم فايق: "راتب بوطيب كان طبيعيا وليس مبالغا فيه، والزمالك لم يتعاقد معه بسبب هدفه في إسبانيا لكن لأسباب فنية واضحة".

وأضاف: "اكتشفنا في وقت ما أن بوطيب يحتاج عملية جراحية، واللاعب رفض أن يخضع لها، لأنه يريد المشاركة في كأس الأمم الأفريقية وقتها".

وواصل: "تحدثت مع خالد بو طيب بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية، بأن الزمالك يريد لاعبا محترفا يشارك بشكل مستمر، وخيرناه بين فسخ تعاقده بالتراضي أو الخضوع للجراحة لعلاج الإصابة لكنه تمسك بالبقاء".

ولفت إلى أن خطة اللاعب فشلت بشأن عدم الخضوع للجراحة للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية حتى يجد ناديا بمقابل أكبر.

وأكمل: "الزمالك دخل في نزاع قضائي بالفيفا في قضية خالد بوطيب ولا يوجد شيء اسمه عقد بالعربي وآخر باللغة الإنجليزية. بوطيب وقع على عقدين لأنه يمتلك جوازي سفر مغربي وفرنسي".

صفقات الزمالك في عهد أمير مرتضى منصور

وواصل: "في موسم 2019، تعاقدنا مع إجمالي صفقات بقيمة 109 ملايين جنيه، وفي الموسم التالي إجمالي التعاقدات بلغ 120 مليون جنيه".

وأتم: "في موسم 2021، تعاقدنا مع حمزة المثلوثي مجانا، وفي آخر موسم انتقالات لي مع الزمالك تعاقدت مع 10 لاعبين بمبلغ 155 مليون جنيه".

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