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اشتباكات عنيفة بين دروز والأمن السوري وأنباء عن قتلى وجرحى في جرمانا بريف دمشق (فيديو)

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

أفادت وسائل إعلام سورية بوقوع اشتباكات عنيفة، فجر اليوم الثلاثاء، في مدينة "جرمانا" بريف دمشق، بين مسلحين يقال إنهم من عناصر الأمن التابعين للحكومة السورية، وعناصر مسلحة درزية.

وانتشرت مقاطع مصورة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توثق حدوث اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة الرشاشة، الخفيفة والمتوسطة، ويسمع فيها أصوات الرصاص الكثيف.

وأفادت مصادر وناشطون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى "جرمانا" وبدأت الاشتباك مع مسلحين دروز هناك عند أطراف "جرمانا".


وذكرت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة دارت عند حاجز "النسيم" على أطراف مدينة "جرمانا"، وسط أنباء عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

من جهتها، أفادت شبكة "السويدا 24" أن مدينة جرمانا بريف دمشق تتعرض لإطلاق نار كثيف من جماعات مسلحة تجمعت في بعض النقاط المحيطة فيها، وبدأت بالاعتداء على الأحياء السكنية بإطلاق النار من أسلحة خفيفة ومتوسطة".

وأشارت إلى مقتل اثنين هما رياض بعكر ولجين عزوز بالإضافة إلى إصابة 8 آخرين، في حصيلة للاشتباك الذي حدث على مدخل مدينة جرمانا من جهة "النسيم"، وفق منشور لها على فيسبوك.

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