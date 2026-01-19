أخبار مصر: مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان، انخفاض أسعار اللحوم، هبة السيسي تروي تفاصيل إصابتها بالسرطان، انفراجة اقتصادية

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بدأت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الاستعدادات الخاصة باستقبال خطوط المترو الأول والثاني لأيام شهر رمضان المبارك لعام 2026، والذي يبدأ فلكيا يوم 18 فبراير 2026.

كأس الأمم الأفريقية، توج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الفوز على المغرب صاحب الأرض والجمهور في الأشواط الإضافية، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما بنهائي الكان.

شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم الإثنين، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين ويستمر انخفاض درجات الحرارة ويسود طقس مائل للبرودة نهارا، على أغلب الأنحاء ومائل للدفء على شمال الصعيد، شديد البرودة في الصباح الباكر، وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على الزراعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

روت الفنانة هبة السيسي، تفاصيل إصابتها بمرض السرطان، وذلك في أول ظهور لها على برنامجها بعد مرورها بأزمة صحية كبيرة وخضوعها لعملية جراحية خطيرة.

بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم بمناسبة بلوغهم المباراة النهائية لـ كأس أمم أفريقيا.

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال الجلسات العامة اليوم الإثنين، مناقشة تقرير اللجنة المالية عن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن وفد بلاده أجرى جولات عدة من المفاوضات مع الجانب الأمريكي، وهو يأمل بتوقيع اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية خلال منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا الذي يقام خلال الأسبوع المقبل.

أكد توفيق السيد، الخبير التحكيمي، أن قرارات التحكيم في مباراة المغرب والسنغال أثارت جدلًا واسعًا، مشيرًا إلى أن العدالة الإلهية كانت حاضرة في اللقاء.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في بيان مشترك، أن "قوات الجيش والشاباك والشرطة وحرس الحدود، وبقيادة لواء يهودا، بدأت عملية أمنية واسعة النطاق في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، مساء أمس الأحد".

أعلن رئيس جواتيمالا برناردو أريفالو حالة الطوارئ الأحد للتصدي لعصابات قتلت ثمانية شرطيين وسيطرت على ثلاثة سجون خلال نهاية الأسبوع.

قال الإعلامي محمد علي خير، إن مصر تحتاج إلى إعادة هيكلة حقيقية في الأجور، مشددًا على أن الأوضاع المعيشية أصبحت ضاغطة على المواطن بشكل غير مسبوق.

أعلن أمس الأحد، مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، تشكيل لجنة القيم لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.

هزت إسرائيل قضية أمنية وصفت بالبالغة الخطورة، بعد اعتقال شقيقين من المتشددين دينيا، للاشتباه بتواصلهما مع عميل أجنبي.

تقام اليوم الإثنين مباريات قوية في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية وأبرزها لقاء برايتون وبورنموث.

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ما زالت تعمل على بعض التفاصيل الفنية الدقيقة الخاصة بخطة خفض الدين، موضحًا أن ما تبقى لا يتجاوز إجراءات تفصيلية بسيطة، لكنها ضرورية لضمان تحقيق النتائج المرجوة عند التطبيق الفعلي للخطة.

في رد مباشر على التصعيد التجاري الأمريكي ضد أوروبا، عدل وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن، الشعار الشهير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أمريكا أولا" للتحذير من عواقب سياسة الانعزال.

أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مؤشرات التضخم في مصر شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن معدل التضخم في الأسعار والخدمات انخفض بنسبة تقترب من 10%، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في الأوضاع الاقتصادية مقارنة بالفترات السابقة.

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمرار الحجز وتخصيص شقق ديارنا لليوم الثاني على التوالي ضمن طرح حوالي 25 ألف شقة بالمرحلة الثانية من الطرح المجمع 400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم لكافة المواطنين الذين قاموا بإبداء رغبتهم في حجز وحداتهم وقاموا بسداد جدية الحجز وفقا لرغباتهم.

