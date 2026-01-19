أخبار مصر: مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان، انخفاض أسعار اللحوم، هبة السيسي تروي تفاصيل إصابتها بالسرطان، انفراجة اقتصادية
أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
تعرف على مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في شهر رمضان 2026
بدأت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق الاستعدادات الخاصة باستقبال خطوط المترو الأول والثاني لأيام شهر رمضان المبارك لعام 2026، والذي يبدأ فلكيا يوم 18 فبراير 2026.
لحظة تتويج منتخب السنغال بكأس أمم أفريقيا 2025 (فيديو)
كأس الأمم الأفريقية، توج منتخب السنغال بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الفوز على المغرب صاحب الأرض والجمهور في الأشواط الإضافية، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما بنهائي الكان.
23 جنيهًا انخفاضا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق
شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم الإثنين، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.
الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين ويستمر انخفاض درجات الحرارة ويسود طقس مائل للبرودة نهارا، على أغلب الأنحاء ومائل للدفء على شمال الصعيد، شديد البرودة في الصباح الباكر، وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على الزراعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.
هبة السيسي تروي تفاصيل إصابتها بمرض السرطان
روت الفنانة هبة السيسي، تفاصيل إصابتها بمرض السرطان، وذلك في أول ظهور لها على برنامجها بعد مرورها بأزمة صحية كبيرة وخضوعها لعملية جراحية خطيرة.
أول تعليق من ملك المغرب على خسارة منتخب بلاده كأس أمم أفريقيا
بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس، برقية تهنئة إلى أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم بمناسبة بلوغهم المباراة النهائية لـ كأس أمم أفريقيا.
اليوم، مجلس الشيوخ يستأنف مناقشة تعديلات قانون الضريبة العقارية
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال الجلسات العامة اليوم الإثنين، مناقشة تقرير اللجنة المالية عن مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات.
زيلينسكي يكشف وثائق إنهاء الحرب مع روسيا واتفاق ضمانات
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن وفد بلاده أجرى جولات عدة من المفاوضات مع الجانب الأمريكي، وهو يأمل بتوقيع اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية خلال منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا الذي يقام خلال الأسبوع المقبل.
خبير تحكيمي: ركلة جزاء المغرب صحيحة والتحكيم كان الأسوأ في أمم أفريقيا
أكد توفيق السيد، الخبير التحكيمي، أن قرارات التحكيم في مباراة المغرب والسنغال أثارت جدلًا واسعًا، مشيرًا إلى أن العدالة الإلهية كانت حاضرة في اللقاء.
جيش الاحتلال والشاباك يطلقان عملية أمنية واسعة في مدينة الخليل
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، في بيان مشترك، أن "قوات الجيش والشاباك والشرطة وحرس الحدود، وبقيادة لواء يهودا، بدأت عملية أمنية واسعة النطاق في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، مساء أمس الأحد".
بعد مقتل 8 شرطيين، جواتيمالا تعلن حالة الطوارئ للتصدي لعنف العصابات
أعلن رئيس جواتيمالا برناردو أريفالو حالة الطوارئ الأحد للتصدي لعصابات قتلت ثمانية شرطيين وسيطرت على ثلاثة سجون خلال نهاية الأسبوع.
محمد علي خير: المواطن أنهكته الأسعار ولم يعد يرى أبعد من لقمة العيش
قال الإعلامي محمد علي خير، إن مصر تحتاج إلى إعادة هيكلة حقيقية في الأجور، مشددًا على أن الأوضاع المعيشية أصبحت ضاغطة على المواطن بشكل غير مسبوق.
بعد تشكيلها من 14 عضوا، تعرف على اختصاصات لجنة القيم بمجلس الشيوخ
أعلن أمس الأحد، مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، تشكيل لجنة القيم لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
زلزال أمني يضرب إسرائيل، اعتقال شقيقين من المتشددين بتهمة التواصل مع "عميل أجنبي"
هزت إسرائيل قضية أمنية وصفت بالبالغة الخطورة، بعد اعتقال شقيقين من المتشددين دينيا، للاشتباه بتواصلهما مع عميل أجنبي.
مواعيد مباريات اليوم الإثنين في الدوري الإنجليزي والإسباني
تقام اليوم الإثنين مباريات قوية في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية وأبرزها لقاء برايتون وبورنموث.
الحكومة تكشف أسباب تأخير إعلان خطة خفض الدين وعلاقته بالتعديل الوزاري
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ما زالت تعمل على بعض التفاصيل الفنية الدقيقة الخاصة بخطة خفض الدين، موضحًا أن ما تبقى لا يتجاوز إجراءات تفصيلية بسيطة، لكنها ضرورية لضمان تحقيق النتائج المرجوة عند التطبيق الفعلي للخطة.
وزير الدفاع البلجيكي يعدل شعار ترامب الشهير ردا على أزمة جرينلاند
في رد مباشر على التصعيد التجاري الأمريكي ضد أوروبا، عدل وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن، الشعار الشهير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب "أمريكا أولا" للتحذير من عواقب سياسة الانعزال.
فخري الفقي: انفراجة اقتصادية بعد تراجع معدل التضخم في الأسعار والخدمات 10% (فيديو)
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مؤشرات التضخم في مصر شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن معدل التضخم في الأسعار والخدمات انخفض بنسبة تقترب من 10%، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في الأوضاع الاقتصادية مقارنة بالفترات السابقة.
لليوم الثاني، استمرار حجز وتخصيص شقق ديارنا عبر منصة مصر العقارية
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمرار الحجز وتخصيص شقق ديارنا لليوم الثاني على التوالي ضمن طرح حوالي 25 ألف شقة بالمرحلة الثانية من الطرح المجمع 400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم لكافة المواطنين الذين قاموا بإبداء رغبتهم في حجز وحداتهم وقاموا بسداد جدية الحجز وفقا لرغباتهم.
